Японский сайт Mac Otakara поделился интересной информацией о линейке смартфонов Apple iPhone 2020. В частности, сообщается, что компания работает над 5,4-дюймовым смартфоном, который по размерам будет схож с iPhone 8.
Ссылаясь на поставщиков Apple, участвующих в выставке CES, Mac Otakara отмечает, что помимо моделей с Touch ID Apple разрабатывает модель с Face ID в качестве обновлённой версии iPhone 8. Данная информация сбивает с толку и намекает либо на iPhone SE 2, либо на преемника iPhone 8, но упоминание о 5,4-дюймовом iPhone с Face ID говорит о более дорогой версии устройства.
Предыдущие слухи указывали на то, что Apple работает над устройствами разных размеров, который войдут во флагманскую линейку iPhone 2020 года. Среди них окажется 5,4-дюймовый, 6,1-дюймовый (или два устройства такого размера) и 6,7-дюймовый iPhone.
Источник Mac Otakara сообщает, что 5,4-дюймовый iPhone будет иметь корпус подобно iPhone 7, а задняя камера будет несколько больше, чем у iPhone 8. Благодаря использованию системы камер TrueDepth и удалению кнопки Home, активная область дисплея составляет 5,4 дюйма, хотя размер устройства будет аналогичен iPhone 8. Для сравнения, диагональ дисплея последнего составляет 4,7-дюйма.
Сейчас в сети ходит много различных слухов, согласно которым Apple выпустит от четырёх до пяти новых iPhone в 2020 году. Стоимость новинок начнется от $700 (43 000 руб), в то время как, по слухам, преемник iPhone 8 может стоить всего $399 (25 000 руб).
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