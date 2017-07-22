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Apple готовит наследника iPhone 8 с 5,4-дюймовым дисплеем

14 января 2020, 14:18


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Японский сайт Mac Otakara поделился интересной информацией о линейке смартфонов Apple iPhone 2020. В частности, сообщается, что компания работает над 5,4-дюймовым смартфоном, который по размерам будет схож с iPhone 8.

Apple готовит наследника iPhone 8 с 5,4-дюймовым дисплеем


Ссылаясь на поставщиков Apple, участвующих в выставке CES, Mac Otakara отмечает, что помимо моделей с Touch ID Apple разрабатывает модель с Face ID в качестве обновлённой версии iPhone 8. Данная информация сбивает с толку и намекает либо на iPhone SE 2, либо на преемника iPhone 8, но упоминание о 5,4-дюймовом iPhone с Face ID говорит о более дорогой версии устройства.

Предыдущие слухи указывали на то, что Apple работает над устройствами разных размеров, который войдут во флагманскую линейку iPhone 2020 года. Среди них окажется 5,4-дюймовый, 6,1-дюймовый (или два устройства такого размера) и 6,7-дюймовый iPhone.

Источник Mac Otakara сообщает, что 5,4-дюймовый iPhone будет иметь корпус подобно iPhone 7, а задняя камера будет несколько больше, чем у iPhone 8. Благодаря использованию системы камер TrueDepth и удалению кнопки Home, активная область дисплея составляет 5,4 дюйма, хотя размер устройства будет аналогичен iPhone 8. Для сравнения, диагональ дисплея последнего составляет 4,7-дюйма.

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Сейчас в сети ходит много различных слухов, согласно которым Apple выпустит от четырёх до пяти новых iPhone в 2020 году. Стоимость новинок начнется от $700 (43 000 руб), в то время как, по слухам, преемник iPhone 8 может стоить всего $399 (25 000 руб).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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