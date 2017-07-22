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Анонс realme X50 5G Youth Flagship: первый 5G-смартфон realme

14 января 2020, 15:10


Грандиозная скидка на смартфон Huawei P30 Pro

Бренд realme представил свой первый смартфон с поддержкой 5G-сетей. Новый realme X50 5G Youth Flagship получил современный процессор, мощные камеры и яркий безрамочный дизайн с «дырявым» дисплеем.

Анонс realme X50 5G Youth Flagship


realme X50 5G Youth Flagship построен на 7-нм чипсете Snapdragon 765G со встроенным 5G-модемом X50, поддерживающим SA и NSA и работающим на всех основных частотных полосах 5G, включая n1, n41, n78 и n79. А вместе с новым смартфоном была представлена и фирменная оболочка realme UI, основанная на ColorOS и ОС Android. При этом в компании отмечают, что новая программная оболочка показывает лучшую анимацию, энергосбережение и производительность. В её интерфейсе используются насыщенные и естественные цвета, а дизайн иконок вдохновлён знакомыми предметами домашнего обихода.

Анонс realme X50 5G Youth Flagship


Что касается, функциональных особенностей, то в realme UI предусмотрена кнопка flashback, позволяющая перейти к другому приложению, не ставя при этом игру на паузу. В режиме фокусировки смартфон блокирует внешние уведомления и включает расслабляющую музыку, тем самым помогая сконцентрироваться, а новые жесты помогают управлять смартфоном быстрее и удобнее.

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Возвращаясь к новому смартфону, стоит отметить, что помимо современного чипсета с 5G-модемом он оснащается мощной 64-Мп камерой и аккумулятором ёмкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки стандарта VOOC 4.0.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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