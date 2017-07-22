Известно, что Apple любит экспериментировать с дизайном своих устройств, который в некоторых случаях оказывается успешным, а иногда получает отрицательные отзывы. Вспомнить, например, недавний случай с печально известной клавиатурой-бабочкой. И поэтому компания с выпуском 16-дюймового MacBook Pro вернулась к клавиатуре ножничного типа, и теперь кажется, что к выходу готовится новая модель ноутбука.
Само собой, после истории с клавиатурой-бабочкой, компания вряд ли вернется к ней в своих новых устройствах. Информация о новом MacBook появилась в базе данных Евразийской экономической комиссии. Данная модель имеет номер A2289 и описывается как «портативный персональный компьютер», работающий под управлением macOS 10.15.
Теперь весь вопрос в том, какой именно ноутбук будет представлен? По словам известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-chi Kuo), после выхода 16-дюймового MacBook Pro появится 13-дюймовая модель и новый MacBook Air в начале 2020 года. Получается, что выход 13-дюймового MacBook Pro может оказаться более вероятным, если учитывать последовательность появления моделей.
К сожалению, на данный момент пока неизвестно, когда же выйдет новинка Apple. Её появление в ЕЭС только указывает на то, что устройство в работе, но до его официального анонса может быть ещё несколько месяцев.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".