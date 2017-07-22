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Евросоюз может заставить Apple перейти на USB Type-C в своих iPhone

14 января 2020, 17:30


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Уже более десяти лет Европейская комиссия настаивает на использовании единого стандарта зарядных устройств для мобильных гаджетов. Кроме того, она поощряет тех производителей, которые самостоятельно принимают единый стандарт. Тем не менее, похоже, что на данный момент Еврокомиссия рассматривает законодательный подход.

Евросоюз может заставить Apple перейти на USB Type-C


Некоторые члены Европейского парламента призвали Еврокомиссию принять нормативные меры, чтобы заставить каждого поставщика смартфонов принять единый стандарт зарядки. В заявлении, последовавшем за обсуждением, комиссар Марос Шефкович (Maros Sefcovic) сказал, что комиссия планирует рассмотреть «законодательный подход» к решению проблемы.

Еврокомиссия планирует провести голосование по этому вопросу на более позднем заседании. Если европейские законодатели добьются своего, то такие компании, как Apple, будут вынуждены использовать порт USB Type-C для зарядки iPhone и отказаться от Lightning.

И хотя ещё не все производители смартфонов приняли единый метод зарядки, число типов зарядных устройств сократилось с 30 в 2009 году, до 3. Среди них USB Type C, micro-USB и порт Lightning. В ходе дискуссии члены Европарламента указали, что большое количество различных стандартов приводит к увеличению электронного мусора.

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Сама Apple пока не отреагировала на подобное заявление. Тем не менее, компания отметила, что переход на USB-C приведет к устареванию существующих Lightning и, таким образом, сгенерирует ещё больше электронных отходов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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