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Снижение цен на Qualcomm Snapdragon 765 может повлиять на заказы чипов MediaTek 5G

14 января 2020, 18:07


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Согласно новому отчёту известного аналитика, MediaTek может потерять прибыль и свои заказы на чипы 5G. Причиной этому является её основной конкурент Qualcomm, который решил снизить цены на Snapdragon 765.

Снижение цен на Qualcomm Snapdragon 765 может повлиять на заказы чипов MediaTek 5G


В отчёте Минг-Чи Куо (Ming Chi Kuo) говорится, что Qualcomm пересматривает свои цены на 5G-чипсеты среднего уровня после того, как спрос на премиальные 5G-смартфоны не оправдал ожиданий. Следовательно, MediaTek сталкивается с жёсткой конкуренцией в каждой категории примерно на 3-6 месяцев раньше, чем прогнозировалось ранее.

Снижение цен на Qualcomm Snapdragon 765 может повлиять на заказы чипов MediaTek 5G


В настоящее время стратегия ценообразования MediaTek не столь прибыльна, как стратегия Qualcomm, в которой валовая прибыль 5G чипсетов может быть ниже 30-35%. Согласно докладу аналитика, после того, как спрос на премиальные 5G-смартфоны оказался ниже, Qualcomm снизила стоимость Snapdragon 765 5G примерно на 30% или $40. Это более доступная альтернатива MediaTek Dimensity 1000L.

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Цифры указывают на то, что новая ценовая стратегия Qualcomm подрывает положение MediaTek. В настоящее время MediaTek получила заказы на 20-25 млн чипов от различных производителей смартфонов, таких как Oppo, Vivo и Xiaomi. Поставки должны начаться в феврале 2020 года. Но решение Qualcomm может всё изменить.



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