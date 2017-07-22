Согласно новому отчёту известного аналитика, MediaTek может потерять прибыль и свои заказы на чипы 5G. Причиной этому является её основной конкурент Qualcomm, который решил снизить цены на Snapdragon 765.
В отчёте Минг-Чи Куо (Ming Chi Kuo) говорится, что Qualcomm пересматривает свои цены на 5G-чипсеты среднего уровня после того, как спрос на премиальные 5G-смартфоны не оправдал ожиданий. Следовательно, MediaTek сталкивается с жёсткой конкуренцией в каждой категории примерно на 3-6 месяцев раньше, чем прогнозировалось ранее.
В настоящее время стратегия ценообразования MediaTek не столь прибыльна, как стратегия Qualcomm, в которой валовая прибыль 5G чипсетов может быть ниже 30-35%. Согласно докладу аналитика, после того, как спрос на премиальные 5G-смартфоны оказался ниже, Qualcomm снизила стоимость Snapdragon 765 5G примерно на 30% или $40. Это более доступная альтернатива MediaTek Dimensity 1000L.
Цифры указывают на то, что новая ценовая стратегия Qualcomm подрывает положение MediaTek. В настоящее время MediaTek получила заказы на 20-25 млн чипов от различных производителей смартфонов, таких как Oppo, Vivo и Xiaomi. Поставки должны начаться в феврале 2020 года. Но решение Qualcomm может всё изменить.
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