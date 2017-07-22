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Xiaomi представила многофункциональное зарядное устройство IDMIX

14 января 2020, 21:23


Грандиозная скидка на смартфон Huawei P30 Pro

Xiaomi на собственной краудфандинговой площадке Youpin представила многофункциональное зарядное устройство IDMIX. Новинка может стать отличным решением для любителей путешествий.

Xiaomi представила многофункциональное зарядное устройство IDMIX


Согласно имеющейся информации многофункциональное зарядное устройство IDMIX может выступать как в качестве универсального адаптера питания, так и в качестве внешнего аккумулятора, а также может выполнять роль беспроводного зарядного устройства. В режиме адаптера питания новинка обеспечивает мощность зарядки 30 Вт.

Xiaomi представила многофункциональное зарядное устройство IDMIX


Устройство оборудовано аккумулятором емкостью 10 000 мАч, что позволяет использовать его в качестве портативного зарядного устройства. В режиме зарядки от аккумулятора новинка предлагает мощность 18 Вт. Также многофункциональное зарядное устройство IDMIX способно заряжать смартфоны, оборудованные беспроводной зарядкой мощностью до 10 Вт. Одновременно новинка может заряжать три устройства при условии, что одно из них заряжается при помощи беспроводной зарядки. На корпусе устройства имеется два порта: USB-C и USB-A.

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В настоящее время многофункциональное зарядное устройство IDMIX можно приобрести по цене $52 (3 150 рублей).



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