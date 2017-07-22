Lenovo представила два новых игровых монитора. Новинки получили название G32qc и G27c. Начиная с самого большого представителя линейки, Lenovo G32qc оснащён 31,5-дюймовой VA-панелью с поддержкой технологии NearEdgeless, разрешением QHD (2560 x 1440) и 72% охватом цветового пространства NTSC.
Радиус кривизны составляет 1500 мм, так что все точки экрана находятся на одинаковом расстоянии от вашего центра видимости. Частота обновления достигает 144 Гц с поддержкой FreeSync, время отклика заявлено на уровне 4 мс, а максимальная яркость равна 350 кд/м2. Монитор также имеет сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light. Имеются порты DP 1.2 и HDMI 2.0, а подставка позволяет отрегулировать нужную высоту и угол наклона.
Модель G27c обладает практически теми же характеристиками, что и предыдущая модель. В частности, монитор получил 27-дюймовую VA-панель с разрешением 1920 x 1080 пикселей, поддержкой технологии NearEdgeless и радиусом кривизны 1500 мм. Тем не менее, частота обновления достигает 165 Гц со временем отклика 4 мс. Так же стоит отметить 72% охват цветового пространства NTSC, максимальную яркость в 350 кд/м2 и сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light. Имеются порты DP 1.2 и HDMI 2.0.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший монитор непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный монитор, для других - самый широкоформатный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший монитор в любой ценовой категории - от доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".