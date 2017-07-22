Выхода новых чипсетов AMD 600 серии придётся ждать не так долго, как думали некоторые информаторы. И, по словам одного из отраслевых источников DigiTimes, следующая волна чипсетов AMD появится в конце 2020 года.
До этого наши коллеги из China Times уже сообщали, что ASMedia планирует начать производство бюджетных чипсетов AMD B550 и A520 в первом квартале. Позднее эта дата была сдвинута на третий квартал. И теперь DigiTimes сообщает, что выпуском чипсетов AMD 600-серии займётся всё тот же давний партнёр AMD, компания ASMedia, а их выход намечен на конец 2020 года.
Кроме того, аналитики DigiTimes рассчитывают на увеличение спроса на контроллеры USB 3.2 Gen 2x2 от ASMedia, объясняя это тем, что интегрированные в чипсеты Intel контроллеры ограничены скоростью 10 Гбит/с, тогда как решение ASMedia обеспечивает скорость передачи до 20 Гбит/с. А в дополнение к этому ASMedia готовит новый контроллер USB 4, который выйдет на рынок ещё до конца года.
В целом, DigiTimes прогнозируют постепенный рост выручки ASMedia на протяжении ближайших трёх лет. Что касается первых трёх кварталов 2019 года, то за это время чистая прибыль компании увеличилась на 13,48% в годовом исчислении.
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