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Анонс Philips 243B9: экологичный монитор с док-станцией USB-C

15 января 2020, 11:20


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Компания MMD, выпускающая мониторы под брендом Philips, представила новый монитор Philips 243B9 с IPS-дисплеем диагональю 24 дюйма и разрешением Full HD. Одной из главных особенностей новинки стала док-станция USB-C с высокоскоростным интерфейсом USB 3.2.

Анонс Philips 243B9


Благодаря имеющейся в мониторе док-станции USB-C с подачей питания пользователи могут с помощью одного тонкого реверсивного коннектора заряжать совместимые ноутбуки, смотреть видео высокого разрешения и передавать данные на высокой скорости.

IPS-панель монитора гарантирует широкие углы обзора, чёткость и яркость изображения, режим LowBlue позволит снизить нагрузку на глаза, а регулируемая эргономичная подставка SmartErgo и крепление для кабелей обеспечивают ещё больший комфорт при использовании монитора.

Philips 243B9 соответствует множеству экологических стандартов и норм сертификации, включая EnergyStar 7.0, TCO Edge и RoHS. Монитор оснащается датчиком PowerSensor автоматически определяющим, находится ли пользователь перед устройством, и соответствующим образом регулирующим его яркость для увеличения срока службы новинки и экономии энергии до 80%, в то время как «нулевой» выключатель обеспечивает полное отсутствие энергопотребления.

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Philips 243B9 появится в России в январе 2020 года по ориентировочной цене 16 819 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший монитор непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный монитор, для других - самый широкоформатный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший монитор в любой ценовой категории - от доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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