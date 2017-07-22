В декабре Realme представила свои первые полностью беспроводные наушники, которые получили название Realme Buds Air. На этот раз сообщается, что компания работает над новой версией наушников, которая будет отличаться улучшенным функционалом и, само собой, более высоким ценником. Известно, что новинка получит название Realme Buds Air Neo.
Учитывая, что Realme Buds Air практически аналогичны Apple AirPods, и компания явно скопировала дизайн Apple, ожидается, что в случае с Buds Air Neo будет то же самое. В частности, наушники будут схожи с AirPods Pro, включая такие функции, как активное шумоподавление.
Напомним, что недавно представленные Realme Buds Air способны обеспечить до 3 часов непрерывного прослушивания музыки и до 17 часов работы при подзарядке от зарядного кейса. Также беспроводные наушники обладают некоторыми интересными возможностями, включая зарядный кейс с поддержкой беспроводной зарядки с портом Type-C для проводной зарядки.
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