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Realme готовит новые полностью беспроводные наушники Buds Air Neo

15 января 2020, 13:20


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В декабре Realme представила свои первые полностью беспроводные наушники, которые получили название Realme Buds Air. На этот раз сообщается, что компания работает над новой версией наушников, которая будет отличаться улучшенным функционалом и, само собой, более высоким ценником. Известно, что новинка получит название Realme Buds Air Neo.

Realme готовит новые полностью беспроводные наушники Buds Air Neo


Учитывая, что Realme Buds Air практически аналогичны Apple AirPods, и компания явно скопировала дизайн Apple, ожидается, что в случае с Buds Air Neo будет то же самое. В частности, наушники будут схожи с AirPods Pro, включая такие функции, как активное шумоподавление.

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Напомним, что недавно представленные Realme Buds Air способны обеспечить до 3 часов непрерывного прослушивания музыки и до 17 часов работы при подзарядке от зарядного кейса. Также беспроводные наушники обладают некоторыми интересными возможностями, включая зарядный кейс с поддержкой беспроводной зарядки с портом Type-C для проводной зарядки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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