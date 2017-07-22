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Sapphire представила видеокарту Radeon RX 5600 XT Pulse

15 января 2020, 14:19


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Sapphire представила новую версию видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT, которая получила название Radeon RX 5600 XT Plus. Благодаря поддержке TriXX Boost, новинка обладает на 15% улучшенной производительностью в современных играх с разрешением от 1920 x 1080 до 1728 x 972 пикселей.

Sapphire представила видеокарту Radeon RX 5600 XT Pulse


Видеокарта Sapphire Radeon RX 5600 XT Plus построена на базе архитектуры AMD RDNA и обладает 2304 потоковыми процессорами. Частота в режиме Boost достигает 1620 МГц, а игровая частота равна 1560 МГц. Также отмечается наличие 6 Гбайт памяти GDDR6 и поддержки PCI Express 4.0 для максимальной производительности в играх.

Sapphire представила видеокарту Radeon RX 5600 XT Pulse


Sapphire представила видеокарту Radeon RX 5600 XT Pulse


За эффективное и тихое охлаждение отвечают два вентилятора, а также радиатор с ультрасовременным дизайном. Обтекаемая форма 95-мм вентиляторов позволяет поддерживать температуру ниже 75 градусов Цельсия во время игры, а уровень шума составляет 25 дБА. Для подключения дополнительного источника питания имеется 8-контакрный разъём, а также предусмотрены три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0b.

Sapphire представила видеокарту Radeon RX 5600 XT Pulse


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Стоимость Sapphire Radeon RX 5600 XT Plus пока неизвестна.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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