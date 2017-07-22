Само собой каждый производитель смартфонов стареется оснастить свои новинки самыми передовыми технологиями, показать что-то кардинально новое. Но зачастую самое интересное происходит за кулисами сцены. Благодаря патентам удается выяснить, чем же ещё нас готовятся удивить компании. Последняя интересная разработка, о которой стало известно, принадлежит Xiaomi.
В частности, компания подала патент в Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР (CNIPA). На изображении, взятом из патента, показано три различных варианта расположения датчиков камеры. Начиная с двойной задней и фронтальной камер, заканчивая двойной фронтальной и пятерной задней. Похоже, что компания решила поэкспериментировать с датчиками камер и расположить на выдвижной конструкции сразу семь датчиков.
Но само собой стоит помнить, что пока это всего лишь патент. Хотя очевидно, что Xiaomi всегда старается обновлять дизайн своих смартфонов. Более того, было бы очень интересно увидеть подобный девайс. Такое решение позволит освободить надэкранное пространство и скрыть модули задних камере, что, вероятно, сделает внешний вид смартфонов ещё более привлекательным.
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