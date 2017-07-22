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Xiaomi запатентовала смартфон с семью выдвижными камерами

15 января 2020, 15:10


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Само собой каждый производитель смартфонов стареется оснастить свои новинки самыми передовыми технологиями, показать что-то кардинально новое. Но зачастую самое интересное происходит за кулисами сцены. Благодаря патентам удается выяснить, чем же ещё нас готовятся удивить компании. Последняя интересная разработка, о которой стало известно, принадлежит Xiaomi.

Xiaomi запатентовала смартфон с семью выдвижными камерами


В частности, компания подала патент в Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР (CNIPA). На изображении, взятом из патента, показано три различных варианта расположения датчиков камеры. Начиная с двойной задней и фронтальной камер, заканчивая двойной фронтальной и пятерной задней. Похоже, что компания решила поэкспериментировать с датчиками камер и расположить на выдвижной конструкции сразу семь датчиков.

Xiaomi запатентовала смартфон с семью выдвижными камерами


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Но само собой стоит помнить, что пока это всего лишь патент. Хотя очевидно, что Xiaomi всегда старается обновлять дизайн своих смартфонов. Более того, было бы очень интересно увидеть подобный девайс. Такое решение позволит освободить надэкранное пространство и скрыть модули задних камере, что, вероятно, сделает внешний вид смартфонов ещё более привлекательным.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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