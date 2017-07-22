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Samsung Galaxy Buds+ удивят своей автономностью, но не получат систему активного шумоподавления

15 января 2020, 15:55


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Ожидается, что анонс новых беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds+ состоится на мероприятии Unpacked 11 февраля. Тогда же компания покажет новые флагманы серии Galaxy S20. Уже известно, что наушники не получат систему активного шумоподавления, но, тем не менее, новинка удивит своей автономностью.

Samsung Galaxy Buds+ получат мощный аккумулятор


Напомним, что Samsung Galaxy Buds оснащены батареей ёмкостью 58 мАч, что обеспечивает до 4 часов непрерывного воспроизведения музыки. Согласно новым отчётам, будущие Galaxy Buds+ получат аккумулятор ёмкостью до 85 мАч,а их время автономной работы увеличится до 12 часов.

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Ещё одной проблемой текущей модели наушников является качество передачи голоса во время разговора. Samsung так и не удалось это исправить, даже учитывая многочисленные обновления. Голос передается так, будто пользователь находится под водой, и более того проникает очень много посторонних шумов. Новые Samsung Galaxy Buds+ получат четыре микрофона вместо двух, что направлено на решение данной проблемы. Посмотрим, удастся ли компании наконец-то справиться с этим.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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