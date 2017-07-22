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Huawei P40 появился на качественном рендере: «дырявый» дисплей и двойная селфи-камера

15 января 2020, 16:30


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Ранее смартфон Huawei P40 уже был представлен на рендерах. А сегодня тот же источник поделился новым рендером будущей новинки, который не только позволяет детально рассмотреть её дизайн, но и раскрывает некоторые ключевые характеристики.

Huawei P40 появился на качественном рендере


Так, судя по изображению, Huawei P40 получит практически безрамочный дисплей с овальным отверстием в его верхнем левом углу, где разместится двойная фронтальная камера. Клавиши регулировки громкости и кнопка питания находятся на правой грани устройства.

Huawei P40 появился на качественном рендере


Двигаясь дальше, на задней панели Huawei P40 имеется тройная камера, разработанная Leica, а также дополненная двойной LED-вспышкой. Стоит отметить, что дизайн задней камеры подтверждён изображениями защитного чехла, которым поделился источник GizmoChina. На нижней грани смартфона можно заметить динамик, порт USB Type-C, а вот 3,5-мм аудиоразъём отсутствует.

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На данный момент о Huawei P40 Pro известно не так немного. Более подробная информация будет доступна в течение следующих нескольких месяцев, поскольку Huawei планирует запустить линейку P40 на мероприятии в Париже, которой пройдёт в марте 2020 года. Линейка Huawei P40 заменит прошлогодние флагманы Huawei P30 и Huawei P30 Pro.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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