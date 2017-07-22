Ранее смартфон Huawei P40 уже был представлен на рендерах. А сегодня тот же источник поделился новым рендером будущей новинки, который не только позволяет детально рассмотреть её дизайн, но и раскрывает некоторые ключевые характеристики.
Так, судя по изображению, Huawei P40 получит практически безрамочный дисплей с овальным отверстием в его верхнем левом углу, где разместится двойная фронтальная камера. Клавиши регулировки громкости и кнопка питания находятся на правой грани устройства.
Двигаясь дальше, на задней панели Huawei P40 имеется тройная камера, разработанная Leica, а также дополненная двойной LED-вспышкой. Стоит отметить, что дизайн задней камеры подтверждён изображениями защитного чехла, которым поделился источник GizmoChina. На нижней грани смартфона можно заметить динамик, порт USB Type-C, а вот 3,5-мм аудиоразъём отсутствует.
На данный момент о Huawei P40 Pro известно не так немного. Более подробная информация будет доступна в течение следующих нескольких месяцев, поскольку Huawei планирует запустить линейку P40 на мероприятии в Париже, которой пройдёт в марте 2020 года. Линейка Huawei P40 заменит прошлогодние флагманы Huawei P30 и Huawei P30 Pro.
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