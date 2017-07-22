В сети появились изображения и характеристики полнокадрового объектива Tokina ATX-M 85mm f/1.8 FE, что говорит о том, что он совсем скоро будет представлен. Новинка хорошо подойдёт для портретной съёмки и оснащена креплением Sony E.
Говоря о характеристиках, фокусное расстояние Tokina ATX-M 85mm f/1.8 FE составит 85 мм. Показатели минимальной и максимальной апертуры равны f/1.8 и f/16. Конструкция объектива состоит из 10 элементов в 7 группах, количество лепестков диафрагмы - 9. Как уже отмечалось, новинка относится к разряду полнокадровых объективов.
Минимальное фокусное расстояние составит 0,8 м, а максимальное увеличение равно 0,125x. В Tokina ATX-M 85mm f/1.8 FE реализована внутренняя фокусировка. Размеры самого объектива равны 80 мм в диаметре и 93,23 мм в длину. Размер фильтра равен 72 мм.
Предполагается, что рекомендованная розничная цена на Tokina ATX-M 85mm f/1.8 FE составит $510 (31 000 руб).
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