Компания Thermaltake представила компьютерный корпус Level 20 RS ARGB, который выполнен в формате Mid Tower. Новинка может похвастаться оригинальным дизайном, выполненным в стилистике спортивного автомобиля.
Level 20 RS ARGB может похвастаться двумя предустановленными 200 мм вентиляторами с адресной ARGB-подсветкой во фронтальной части корпуса и 120 мм вентилятором без подсветки в задней части корпуса. Боковые панели новинки выполнены из закаленного стекла толщиной 4 мм, что обеспечивает отличный обзор внутренней части новинки. Верхняя и передняя панель Level 20 RS ARGB оборудованы трехслойными фильтрами, что с одной стороны защищает корпус от попадания грязи и пыли, но также позволяет улучшить охлаждение установленных компонентов ПК. Новинка может похвастаться поднимающейся на манер капота автомобиля верхней панелью. По бокам от нее расположены два разъема USB 3.0 и два разъема USB 2.0 с одной стороны и разъем для микрофона, аудио разъем, кнопка управления RGB-подсветкой и кнопка запуска ПК с другой стороны.
Level 20 RS ARGB получил достаточное количество внутреннего пространства для создания идеальной системы охлаждения, так в корпусе можно установить жидкостное охлаждение с вентилятором до 360 мм. Новинка поддерживает установку Mini-ITX, Micro-ATX и ATX материнских плат. Корпус имеет в комплекте специальный кронштейн для поддержки видеокарты, что позволяет устанавливать ее как вертикально, так и горизонтально. Новинка получила возможность установки блока питания с вентилятором диаметром до 220 мм.
Корпус Thermaltake Level 20 RS ARGB можно приобрести у официальных дистрибьюторов компании. На новинку распространяется трехлетняя гарантия производителя.
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