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Известны некоторые подробности о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip

16 января 2020, 09:02


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Подробности о новом складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip постепенно начинают появляться в сети. Напомним, что это уже второй подобный девайс от компании. На этот раз сотрудник XDA Developer, Макс Вайнбах (Max Weinbach) поделился новой информацией о будущей новинке.

Новые подробности о Samsung Galaxy Z Flip


Так, согласно источнику, Galaxy Z Flip будет оснащён батареей ёмкостью 3300 мАч. По сегодняшним меркам ёмкость не так велика, но намного выше, чем у Moto Razr. В основе устройства будет лежать чипсет Snapdragon 855. Кроме того, как уже сообщалось, вместо защитной пленки на дисплее, в Galaxy Z Flip будет использоваться ультратонокое стекло. Тем не менее, Samsung предложит сменную защиту из пластика, на случай если пользователи захотят заменить её. Это значительно снижает стоимость удаления царапин с дисплея.

Новые подробности о Samsung Galaxy Z Flip


По части прочих характеристик, ожидается, что Galaxy Z Flip получит 6,7-дюймовый гибкий дисплей и внешний на 1 дюйм. Объём памяти составит 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флэш-памяти. За работу новинки будет отвечать Android 10с фирменной прошивкой One UI 2.0. Разрешение фронтальной камеры составит 10 Мп, тогда как разрешение задней камеры пока неизвестно. Также, согласно сертификации 3C, Galaxy Z Flip получит поддержку 15 Вт быстрой зарядки.

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Напомним, что анонс Samsung Galaxy Z Flip ожидается на мероприятии, которой состоится 11 февраля.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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