Подробности о новом складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip постепенно начинают появляться в сети. Напомним, что это уже второй подобный девайс от компании. На этот раз сотрудник XDA Developer, Макс Вайнбах (Max Weinbach) поделился новой информацией о будущей новинке.
Так, согласно источнику, Galaxy Z Flip будет оснащён батареей ёмкостью 3300 мАч. По сегодняшним меркам ёмкость не так велика, но намного выше, чем у Moto Razr. В основе устройства будет лежать чипсет Snapdragon 855. Кроме того, как уже сообщалось, вместо защитной пленки на дисплее, в Galaxy Z Flip будет использоваться ультратонокое стекло. Тем не менее, Samsung предложит сменную защиту из пластика, на случай если пользователи захотят заменить её. Это значительно снижает стоимость удаления царапин с дисплея.
По части прочих характеристик, ожидается, что Galaxy Z Flip получит 6,7-дюймовый гибкий дисплей и внешний на 1 дюйм. Объём памяти составит 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флэш-памяти. За работу новинки будет отвечать Android 10с фирменной прошивкой One UI 2.0. Разрешение фронтальной камеры составит 10 Мп, тогда как разрешение задней камеры пока неизвестно. Также, согласно сертификации 3C, Galaxy Z Flip получит поддержку 15 Вт быстрой зарядки.
Напомним, что анонс Samsung Galaxy Z Flip ожидается на мероприятии, которой состоится 11 февраля.
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