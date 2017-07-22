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D-Link показала целый ряд облачных камер с ИИ для умного дома

16 января 2020, 10:10


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D-Link представила новую линейку беспроводных облачных Full HD камер со встроенной системой видеоаналитики изображения с использованием технологий искусственного интеллекта.

D-Link показала целый ряд облачных камер с ИИ для умного дома


В линейку вошли внешние облачные камеры с поддержкой цветной ночной съёмки DCS-8630LH и DCS-8627LH, домашняя облачная камера с возможностью наружной установки DCS-8302LH, поворотная облачная камера DCS-8526LH и ультракомпактная облачная камера DCS-8000LHV2. Все они используют алгоритмы ИИ, позволяющие безошибочно распознавать в кадре людей и другие живые объекты без ложных срабатываний датчиков, соответствуют спецификациям ONVIF (Profile S), имеют функцию записи в облако/на microSD-карту/мобильное устройство и поддерживают голосовое управление с помощью Alexa и Google Assistant.

D-Link DCS-8630LH и DCS-8627LH получили встроенную подсветку 400 люмен для получения цветного изображения в ночное время, функцию распознавания звуков разбития стекла на пару с ИК-датчиком обнаружения движения (PIR), динамик/сирену с поддержкой двусторонней аудиосвязи и корпус, защищённый от пыли и влаги по классу IP65.

D-Link DCS-8302LH также заключена в защищённый от пыли и влаги корпус. Она поддерживает подключение по Wi-Fi и Ethernet и имеет встроенный микрофон и динамик с сиреной. В свою очередь, поворотная камера D-Link DCS-8526LH имеет возможность поворота и наклона на 340° и 105°, обеспечивая угол обзора до 360° по горизонтали. Она позволяет автоматически отслеживать движение, выбирать угол панорамирования и поддерживает подключение по Wi-Fi и Ethernet.

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Последняя новинка D-Link, DCS-8000LHV2, отличается своими компактными размерами 3,7 x 4,5 x 9,5 см, при этом поддерживая видеонаблюдение с Full HD-разрешением 1080p и углом обзора 138°.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 5 экшн-камер. Наши эксперты изучили множество недорогих экшн-камер и сегодня готовы представить вам несколько моделей, которые вас точно не разочаруют. Подробнее об этом читайте в статье "5 экшн-камер: доступные альтернативы GoPro".

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