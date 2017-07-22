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D-Link представила новую линейку для построения высокопроизводительных Mesh Wi-Fi систем

16 января 2020, 11:17


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Компания D-Link представила новую линейку устройств для построения высокопроизводительных Mesh Wi-Fi систем. Все устройства линейки поддерживают стандарт 802.11ac Wave 2 и позволяют создать единое беспроводное покрытие в помещениях любого размера с бесшовным роумингом и высоким качеством Wi-Fi сигнала.

D-Link DIR-1750 и DIR-1950


Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi EasyMesh маршрутизаторы DIR-1750 и DIR-1950 совместимы с оборудованием Wi-Fi EasyMesh других производителей. Они оснащаются гигабитными портами WAN и LAN, поддерживают Wi-Fi-скорости класса AC1750 и AC1900 соответственно, технологию MU-MIMO, шифрование WPA3, расширенный функционал родительского контроля, голосовое управление Google Assistant и Alexa.

D-Link COVR-1902


Домашняя Mesh Wi-Fi система COVR-1902 поставляется с двумя Wi-Fi модулями, обеспечивающими единое беспроводное покрытие на площади 550 м² и скорость до 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с в 5 ГГц. Каждый модуль имеет гигабитный порт WAN и четыре гигабитных порта LAN. А для мониторинга реальной скорости доступа к интернету здесь реализован встроенный сервис Ookla.

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Помимо этого в линейку вошли новые повторители D-Link DAP-1755 класса AC1750 и DAP-1950 класса AC1900 с поддержкой технологии MU-MIMO и шифрования WPA3. Они оснащаются индикатором уровня сигнала и служат для расширения беспроводного покрытия, обеспечивая при этом бесшовный роуминг.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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