Компания D-Link представила новую линейку устройств для построения высокопроизводительных Mesh Wi-Fi систем. Все устройства линейки поддерживают стандарт 802.11ac Wave 2 и позволяют создать единое беспроводное покрытие в помещениях любого размера с бесшовным роумингом и высоким качеством Wi-Fi сигнала.
Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi EasyMesh маршрутизаторы DIR-1750 и DIR-1950 совместимы с оборудованием Wi-Fi EasyMesh других производителей. Они оснащаются гигабитными портами WAN и LAN, поддерживают Wi-Fi-скорости класса AC1750 и AC1900 соответственно, технологию MU-MIMO, шифрование WPA3, расширенный функционал родительского контроля, голосовое управление Google Assistant и Alexa.
Домашняя Mesh Wi-Fi система COVR-1902 поставляется с двумя Wi-Fi модулями, обеспечивающими единое беспроводное покрытие на площади 550 м² и скорость до 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с в 5 ГГц. Каждый модуль имеет гигабитный порт WAN и четыре гигабитных порта LAN. А для мониторинга реальной скорости доступа к интернету здесь реализован встроенный сервис Ookla.
Помимо этого в линейку вошли новые повторители D-Link DAP-1755 класса AC1750 и DAP-1950 класса AC1900 с поддержкой технологии MU-MIMO и шифрования WPA3. Они оснащаются индикатором уровня сигнала и служат для расширения беспроводного покрытия, обеспечивая при этом бесшовный роуминг.
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