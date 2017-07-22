MSI представила сразу четыре видеокарты Radeon RX 5600 XT, которые вошли в линейки Gaming и Mech. Новинки доступны как в обычном, так и в разогнанном вариантах. Также новые видеокарты получили поддержку технологии MSI Innovative Power Allocation, которая указывает на то, что устройства питаются от источника питания, а не от слота PCIe.
Модели серии Gaming сохранили чёрное и темно-серое исполнение с красными акцентами, тогда как модели Mech сочетают в себе чёрный и стальной серый цвета. Для охлаждения используются вентиляторы Torx 3.0 с функцией MSI Zero Frozr, которая активирует их только тогда, когда рабочая температура видеокарты превышает 60 градусов по Цельсию.
Предложения MSI в основном соответствуют эталонным спецификациям AMD Radeon RX 5600 XT. Все видеокарты имеют 2304 потоковых процессора и 6 Гбайт памяти GDDR6. Стоит отметить, что Radeon RX 5600 XT Gaming X является самой быстрой с игровой частотой и частотой в режиме Boost до 1460 МГц и 1620 МГц соответственно. Данные показатели у Radeon RX 5600 XT Gaming и Radeon RX 5600 XT Mech OC составляют 1420 МГц и 1600 МГц.
Размеры Radeon RX 5600 XT Gaming X составляют 297 x 140 мм и занимает видеокарта два слота PCIe. Также имеется порт HDMI 2.0b и три DisplayPort 1.4, а также пара 8-контактных разъёма для питания. С другой стороны, Radeon RX 5600 XT Mech OC имеет размер 231 x 127 мм. Для её установки по-прежнему требуются два слота PCIe и один 8-контактный разъём для питания.
В продаже видеокарты MSI появятся 21 января, информация о ценах пока неизвестна.
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