РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

MSI представила новые видеокарты Radeon RX 5600 XT с тактовой частотой до 1620 МГц

16 января 2020, 12:20


Потрясающая скидка на видеокарту Asus Nvidia GeForce RTX 2070

MSI представила сразу четыре видеокарты Radeon RX 5600 XT, которые вошли в линейки Gaming и Mech. Новинки доступны как в обычном, так и в разогнанном вариантах. Также новые видеокарты получили поддержку технологии MSI Innovative Power Allocation, которая указывает на то, что устройства питаются от источника питания, а не от слота PCIe.

MSI представила новые видеокарты Radeon RX 5600 XT Gaming и Mech


Модели серии Gaming сохранили чёрное и темно-серое исполнение с красными акцентами, тогда как модели Mech сочетают в себе чёрный и стальной серый цвета. Для охлаждения используются вентиляторы Torx 3.0 с функцией MSI Zero Frozr, которая активирует их только тогда, когда рабочая температура видеокарты превышает 60 градусов по Цельсию.

MSI выпустила видеокарты серии Radeon RX 5500 XT Gaming и Mech


Предложения MSI в основном соответствуют эталонным спецификациям AMD Radeon RX 5600 XT. Все видеокарты имеют 2304 потоковых процессора и 6 Гбайт памяти GDDR6. Стоит отметить, что Radeon RX 5600 XT Gaming X является самой быстрой с игровой частотой и частотой в режиме Boost до 1460 МГц и 1620 МГц соответственно. Данные показатели у Radeon RX 5600 XT Gaming и Radeon RX 5600 XT Mech OC составляют 1420 МГц и 1600 МГц.

MSI выпустила видеокарты серии Radeon RX 5500 XT Gaming и Mech


Размеры Radeon RX 5600 XT Gaming X составляют 297 x 140 мм и занимает видеокарта два слота PCIe. Также имеется порт HDMI 2.0b и три DisplayPort 1.4, а также пара 8-контактных разъёма для питания. С другой стороны, Radeon RX 5600 XT Mech OC имеет размер 231 x 127 мм. Для её установки по-прежнему требуются два слота PCIe и один 8-контактный разъём для питания.

MSI выпустила видеокарты серии Radeon RX 5500 XT Gaming и Mech


Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro с отличной скидкой


В продаже видеокарты MSI появятся 21 января, информация о ценах пока неизвестна.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Sapphire представила видеокарту Radeon RX 5600 XT Pulse
  • Загадочная видеокарта AMD Radeon обошла RTX 2080 Ti в OpenVR
  • Intel представила дискретную видеокарту на базе архитектуры Xe
  • ASRock неожиданно раскрыла характеристики Radeon RX 5600 XT
  • В сети появились интересные подробности о первой дискретной видеокарте Intel

    • следующая новость
    TSMC вынуждена переносить производство чипов в США

    предыдущая новость
    D-Link представила новую линейку для построения высокопроизводительных Mesh Wi-Fi систем

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшее на CES 2020: версия THG.ru Главные новости за неделю Обзор ноутбука HP OMEN 17 2019: достойная альтернатива десктопному геймингу Умный дом HIPER IoT: большой обзор большой экосистемы Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете
    Лучшее на CES 2020 Главные события 2019 года Обзор игрового ноутбука HP OMEN 17 Умный дом HIPER IoT Обзор смартфона Honor 20S
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 января, 2020

    HP представила ноутбук-трансформер ProBook x360 435 G7 на базе процессора Ryzen 4000

    Видеокарты Radeon RX 5950 XT и RX 5800 XT замечены в базе данных ЕЭК

    Продукты Apple станут ещё умнее: компания покупает стартап в сфере ИИ за $200 млн

    Таинственный смартфон от Huawei появился в базе данных TENAA

    Intel снижает цены на свои самые дорогие процессоры Xeon Scalable

    Palit представила новые модели видеокарт GeForce RTX Super

    TSMC вынуждена переносить производство чипов в США

    MSI представила новые видеокарты Radeon RX 5600 XT с тактовой частотой до 1620 МГц

    D-Link представила новую линейку для построения высокопроизводительных Mesh Wi-Fi систем

    D-Link показала целый ряд облачных камер с ИИ для умного дома

    Известны некоторые подробности о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip

    15 января, 2020

    Thermaltake представила корпус Level 20 RS ARGB с необычным дизайном

    Утечка о Tokina ATX-M 85mm f/1.8 FE: фото и характеристики объектива

    Huawei P40 появился на качественном рендере: «дырявый» дисплей и двойная селфи-камера

    Samsung Galaxy Buds+ удивят своей автономностью, но не получат систему активного шумоподавления

    Xiaomi запатентовала смартфон с семью выдвижными камерами

    Sapphire представила видеокарту Radeon RX 5600 XT Pulse

    Realme готовит новые полностью беспроводные наушники Buds Air Neo

    Новогодние подарки от Banggood: самые интересные и выгодные предложения

    Анонс Philips 243B9: экологичный монитор с док-станцией USB-C

    ССЫЛКИ