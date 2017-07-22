Соединенные Штаты усилили давление на тайваньскую компанию по производству полупроводников, также известную как TSMC, принуждая перенести производство чипов военного назначения в страну. Это делается для того, чтобы крупнейший в мире производитель микросхем мог производить компоненты с высокой степенью защиты без вмешательства Китая.
Это не первый случай, когда компания сталкивается с подобными запросами со стороны США. Напомним, что помимо того, что TSMC является ключевым поставщиком компонентов для Apple и Huawei, она также производит компьютерные чипы, используемые в американских истребителях F-35. В дополнении к этому, компания производит одобренные Министерством обороны США чипы «военного уровня».
И хотя TSMC не поддалась требованиями Соединенных Штатов, компания неоднократно заявляла, что не исключает возможность строительства или покупки завода в США, чтобы смягчить подобные опасения. Тем не менее, компания также предупредила, что такой шаг должен быть тщательно взвешен, учитывая более высокие эксплуатационные расходы.
На США приходится около 60% продаж TSMC, но компания имеет там только свою дочернюю компанией WaferTech, в то время как большая часть продукции TSMC остаётся на Тайване.
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