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TSMC вынуждена переносить производство чипов в США

16 января 2020, 13:15


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Соединенные Штаты усилили давление на тайваньскую компанию по производству полупроводников, также известную как TSMC, принуждая перенести производство чипов военного назначения в страну. Это делается для того, чтобы крупнейший в мире производитель микросхем мог производить компоненты с высокой степенью защиты без вмешательства Китая.

TSMC вынуждена переносить производство чипов в США


Это не первый случай, когда компания сталкивается с подобными запросами со стороны США. Напомним, что помимо того, что TSMC является ключевым поставщиком компонентов для Apple и Huawei, она также производит компьютерные чипы, используемые в американских истребителях F-35. В дополнении к этому, компания производит одобренные Министерством обороны США чипы «военного уровня».

И хотя TSMC не поддалась требованиями Соединенных Штатов, компания неоднократно заявляла, что не исключает возможность строительства или покупки завода в США, чтобы смягчить подобные опасения. Тем не менее, компания также предупредила, что такой шаг должен быть тщательно взвешен, учитывая более высокие эксплуатационные расходы.

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На США приходится около 60% продаж TSMC, но компания имеет там только свою дочернюю компанией WaferTech, в то время как большая часть продукции TSMC остаётся на Тайване.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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