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Palit представила новые модели видеокарт GeForce RTX Super

16 января 2020, 14:17


Потрясающая скидка на видеокарту Asus Nvidia GeForce RTX 2070

Компания Palit представила новые модели видеокарт GeForce RTX Super на основе архитектуры Nvidia Turing - GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2070 Super, которые вошли в серию серии GamingPro.

Palit представила новые модели видеокарт GeForce RTX Super


Новинки основаны на архитектуре Turing, имеют больше ядер и более высокие тактовые частоты, а также обеспечивают превосходный игровой процесс. Кроме того, видеокарты обладают на 25% более высокой производительностью, чем у оригинальной серии RTX 20, и до 6 раз более высокой производительностью, чем у графических процессоров предыдущего 10-го поколения.

Palit представила новые модели видеокарт GeForce RTX Super


Имеется RGB-подсветка, которая может меняться в зависимости от температуры видеокарты. Также есть возможность выбрать из 16,8 млн цветов. За охлаждение отвечают три вентилятора, которые включаются только в том случае, когда температура графического процессора превышает 60 градусов Цельсия.

Palit представила новые модели видеокарт GeForce RTX Super


В видеокартах GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2070 Super серии GamingPro применяется технология DrMOS. Она обеспечивает эффективность подсистемы питания при низком уровне помех и уменьшении тепловыделения.

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Новые видеокарты Palit станут доступны уже в конце января 2020 года. Модели GeForce RTX 2080 Super GP OC и GeForce RTX 2080 Super GP стоят 53 000 руб и 52 000 руб соответственно, а GeForce RTX 2070 Super GP Premium и GeForce RTX 2070 Super GP OC обойдутся в 38 500 руб и 37 500 руб соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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