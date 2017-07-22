Сообщается, что корпорация Intel официально прекращает выпуск процессоров Xeon Scalable с суффиксом M в названии. Благодаря отзывам клиентов и показателям продаж Intel посчитала необходимым оставить только конфигурации памяти 1,5 Тбайт и 4,5 Тбайт. Наряду с этим, компания снижает цены на процессоры, в названии которых используется литера L, в соответствии со старыми ценами на среднюю конфигурацию памяти.
Семейство Intel Xeon Scalable на базе Cascade Lake со стандартным сокетом на данный момент включает в себя 55 моделей, начиная от 6-ядерного Xeon Bronze 3204 стоимостью $213 (13 000 руб), заканчивая 28-ядерным Xeon Platinum 8280L по цене $17 906 (1 105 000 руб). Большинство этих моделей являются «стандартными», без буквенного суффикса. Это указывает на поддержку 1,5 Тбайт. Семь процессоров были разделены на три модели: со стандартным объёмом памяти на 1,5 Тбайт, средним на 2 Тбайт и большим на 4,5 Тбайт.
Все это объясняется рядом причин. Прежде всего, процессоры M оказались не столь популярными. Вторая причина заключается в упрощении выбора предоставляемых продуктов. Также Intel связала прекращение выпуска процессоров со снижением цен. Постепенно будет снижаться стоимость на процессоры с большим объёмом памяти, пока не упадет до стоимости версий со средним объёмом памяти.
Стоит отметить, что серия M всё ещё присутствует в семействе Xeon W. Например, Xeon W-3275 поддерживает 1 Тбайт оперативной памяти, а W-3275M - 2 Тбайт.
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