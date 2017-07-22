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Intel снижает цены на свои самые дорогие процессоры Xeon Scalable

16 января 2020, 15:15


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Сообщается, что корпорация Intel официально прекращает выпуск процессоров Xeon Scalable с суффиксом M в названии. Благодаря отзывам клиентов и показателям продаж Intel посчитала необходимым оставить только конфигурации памяти 1,5 Тбайт и 4,5 Тбайт. Наряду с этим, компания снижает цены на процессоры, в названии которых используется литера L, в соответствии со старыми ценами на среднюю конфигурацию памяти.

Intel снижает цены на процессоры Xeon Scalable


Семейство Intel Xeon Scalable на базе Cascade Lake со стандартным сокетом на данный момент включает в себя 55 моделей, начиная от 6-ядерного Xeon Bronze 3204 стоимостью $213 (13 000 руб), заканчивая 28-ядерным Xeon Platinum 8280L по цене $17 906 (1 105 000 руб). Большинство этих моделей являются «стандартными», без буквенного суффикса. Это указывает на поддержку 1,5 Тбайт. Семь процессоров были разделены на три модели: со стандартным объёмом памяти на 1,5 Тбайт, средним на 2 Тбайт и большим на 4,5 Тбайт.

Все это объясняется рядом причин. Прежде всего, процессоры M оказались не столь популярными. Вторая причина заключается в упрощении выбора предоставляемых продуктов. Также Intel связала прекращение выпуска процессоров со снижением цен. Постепенно будет снижаться стоимость на процессоры с большим объёмом памяти, пока не упадет до стоимости версий со средним объёмом памяти.

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Стоит отметить, что серия M всё ещё присутствует в семействе Xeon W. Например, Xeon W-3275 поддерживает 1 Тбайт оперативной памяти, а W-3275M - 2 Тбайт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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