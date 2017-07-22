Неизвестный смартфон от Huawei появился в базе данных TENAA в двух версия, указанных под модельными номерами MED-AL00/TL00 и MOA-AL00/TL00. Изображения новинок пока не доступны, но зато известные некоторые их ключевые характеристики.
Так, будущие новинки будут оснащены 6,3-дюймовым дисплеем. А поскольку изображений нет, пока трудно сказать, будет ли это «дырявый» дисплей или же монобровь. По размеру обе версии будут схожи. В частности, 159,07 x 74,06 x 9,04 мм. Устройства достаточно толстые, поскольку в них разместятся аккумуляторы ёмкостью 4900 мАч. Сертификат 3C подтверждает наличие поддержки 10 Вт быстрой зарядки.
А поскольку часть перечисленных характеристик смартфонов схожа, есть вероятность, что они будут отличаться по части камеры, объёма ОЗУ и флэш-памяти. Ожидается, что данные устройства станут первыми смартфонами Huawei, выпущенными в 2020 году.
Также в базе данных TENAA был замечен смартфон от Honor с номером модели HLK-AL00a с полными техническими характеристиками и изображениями. Похоже, это вариант смартфона Honor 9X прошлого года, поскольку некоторые их характеристики совпадают.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".