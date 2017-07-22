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Продукты Apple станут ещё умнее: компания покупает стартап в сфере ИИ за $200 млн

16 января 2020, 16:37


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Сообщается, что Apple приобрела стартап в сфере ИИ за огромную сумму в $200 млн. Данная информация появилась после того, как производитель поделился ею с агентством GeekWire.

Apple покупает стартап в сфере ИИ за $200 млн


Xnor.ai - это стартап, который занимается созданием искусственного интеллекта, работающего без доступа к сети и облачным данным. Сама Apple подтвердила дорогостоящую сделку, а также добавила, что время от времени приобретает малые предприятия, но, как правило, не любит делиться целями и планами в их отношении.

Первоначально Xnor.ai фокусировался на машинном обучении с разрабатываемыми эффективными алгоритмами, которые могли бы работать на различном низкоуровневом оборудовании или устройствах IoT. С помощью алгоритмов Xnor.ai эти гаджеты могут выполнять сложные задачи, такие как распознавание объектов. Такие задачи, как правило, требуют серьёзной обработки с помощью «облачного» компьютера через интернет-соединение.

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По данным источника, сумма в $200 млн является приблизительной. Также ожидается, что Xnor.ai переедет в офис Apple в Сиэтле. В целом, данное приобретение является очень выгодным. Другие гиганты отрасли, такие как Google, Microsoft и даже Amazon, активно инвестируют в эту область. С помощью Xnor.ai Apple планирует сделать свои продукты более независимыми от сервисов облачных вычислений, чтобы появилась возможность использования таких функций, как, например, распознавание лица. Также Apple может сделать свои устройства более безопасными и даже улучшить свои алгоритмы визуализации с помощью машинного обучения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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