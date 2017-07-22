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Видеокарты Radeon RX 5950 XT и RX 5800 XT замечены в базе данных ЕЭК

16 января 2020, 17:19


Потрясающая скидка на видеокарту Asus Nvidia GeForce RTX 2070

Видеокарты Radeon от AFOX были замечены в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В частности, значатся такие модели, как Radeon RX 5950 XT, Radeon RX 5900 и Radeon RX 5800 XT.

Видеокарты Radeon RX 5950 XT и RX 5800 XT замечены в базе данных ЕЭК


Если верить данным, то получается, что AMD планирует выпустить премиальные видеокарты Navi, которые должны конкурировать с высокопроизводительными версиями Nvidia серии RTX. Тем не менее, пока неизвестна дата их запуска.

Несмотря на это, данную информацию не стоит рассматривать, как гарантию того, что какая-либо из представленных видеокарт существует. Судя по веб-сайту, у AFOX нет видеокарт серии Radeon RX 5000, хотя список ЕЭК указывает на то, что скоро они появятся.

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Ещё одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это то, что RX 5950 XT может являться высокопроизводительной видеокартой Radeon. Высокопроизводительная видеокарта AMD Navi может выпускаться как в рамках серии Radeon RX 6000 или же под совершенно новым брендом. Ранее, генеральный директор AMD, Лиза Су (Lisa Su), подтвердила, что в этом году должна выйти видеокарта с аппаратным ускорением трассировки лучей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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