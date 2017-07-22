Видеокарты Radeon от AFOX были замечены в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В частности, значатся такие модели, как Radeon RX 5950 XT, Radeon RX 5900 и Radeon RX 5800 XT.
Если верить данным, то получается, что AMD планирует выпустить премиальные видеокарты Navi, которые должны конкурировать с высокопроизводительными версиями Nvidia серии RTX. Тем не менее, пока неизвестна дата их запуска.
Несмотря на это, данную информацию не стоит рассматривать, как гарантию того, что какая-либо из представленных видеокарт существует. Судя по веб-сайту, у AFOX нет видеокарт серии Radeon RX 5000, хотя список ЕЭК указывает на то, что скоро они появятся.
Ещё одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это то, что RX 5950 XT может являться высокопроизводительной видеокартой Radeon. Высокопроизводительная видеокарта AMD Navi может выпускаться как в рамках серии Radeon RX 6000 или же под совершенно новым брендом. Ранее, генеральный директор AMD, Лиза Су (Lisa Su), подтвердила, что в этом году должна выйти видеокарта с аппаратным ускорением трассировки лучей.
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