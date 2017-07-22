Компания AMD - один из крупнейший производитель процессоров на вставке CES 2020 в начале этого года представила новейший мобильный процессор серии Ryzen 4000, основанный на микроархитектуре 7 нм Zen 2. На сегодняшний день компания HP стала последней, кто внедрил процессоры в свой ассортимент с появлением ноутбука-трансформера ProBook x360 435 G7.
ProBook x360 435 G7 имеет 13,3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением Full HD. Преимущество перед предшественником ему дает встроенный графический процессор Radeon Vega. Новинка получила в свое распоряжение встроенный Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, два полноразмерных порта USB 3.1 и один порт USB 3.1 Type-C, порт HDMI 1.4 b и батарею 45 WHr. HP также отмечает, что ProBook x360 435 G7 поставляется с технологией Sure Start self-healing BIOS , а также защитным затвором для веб-камеры.
Из заявления компании HP стало известно, что ProBook x360 435 G7 появится в продаже в мае текущего года, хотя цена новинки на данный момент неизвестна.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".