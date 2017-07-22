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AOC представила два новых 27-дюймовых монитора с отличными характеристиками

17 января 2020, 09:02


Монитор AOC Value Line 27V2Q(00/01) с хорошей скидкой

AOC пополнила линейку мониторов G2, представив две новые модели Q27G2U и CQ27G2U. Первая модель представляет собой плоский монитор, тогда как вторая является изогнутым с радиусом кривизны 1500 мм.

Анонс игровых мониторов AOC Q27G2U и CQ27G2U


Обе новинки оснащены 27-дюймовыми VA-матрицами с разрешением QHD (2560x1440). Частота обновления составляет 144 Гц, что обеспечивает плавный игровой процесс, а время отклика в 1 мс позволяет избежать размытия при движении. Кроме того имеется поддержка AMD FreeSync. Кристально чистое изображение достигается благодаря коэффициенту контрастности 3000:1, а также 120% охвату цветового пространства sRGB и 90% AdobeRGB.

Мониторы Q27G2U и CQ27G2U имеют стильный дизайн с яркими красными акцентами. Интересная подставка позволяет регулировать высоту в пределах 130 мм, а также наклон устройства. Среди прочего имеется встроенных хаб USB 3.0 с четырьмя портами, один из которых с быстрой зарядкой, для подключения различных периферийных устройств. А также в подставке есть отверстие для поведения кабелей, что позволит поддержать порядок на столе.

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Плоский монитор Q27G2U появится в продаже в январе по цене 22 749 руб, тогда как продажи изогнутого монитора CQ27G2U стартуют в феврале по цене 23 439 руб.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший монитор непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный монитор, для других - самый широкоформатный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший монитор в любой ценовой категории - от доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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