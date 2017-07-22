В прошлом году Google представила смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL по довольно доступной цене. На этот раз компания готовит преемников, который соответственно получат названия Pixel 4a и Pixel 4a XL, и также будут отличаться упрощёнными характеристиками и доступным ценником.
Так, источник XDA Developers, изучая в Android Open Source Project (AOSP) прошивку Pixel 4 и новейшую версию приложений Google, обнаружил три кодовых названия: Sunfish, Redfin и Bramble. Эти кодовые имена, похоже, принадлежат будущим Pixel 4a и Pixel 4a XL 5G.
Смартфон с кодовым названием Sunfish будет работать на чипсете sm7150, который также известен как Snapdragon 730. Этим же чипсетом оснащены Redmi K30 и Realme X2. Предполагается, что это смартфон Pixel 4a без поддержки 5G-сетей. Устройство с кодовым названием Redfin получит чипсет Snapdragon 765 и Android 10. А поскольку данный чипсет имеет интегрированный 5G-модем, получается, что новинка сможет работать в сетях нового поколения.
Существует вероятность, что Redfin или Bramble могут в конечном итоге стать смартфоном Pixel 4a с поддержкой 5G. Среди Redfin и Bramble один из них может быть коммерческим устройством, а другой - версией для разработчиков.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".