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Премиальный Huawei P40 Pro PE получит пять тыльных камер и керамический корпус

17 января 2020, 11:15


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Все предыдущие слухи о Huawei P40 говорили о том, что в эту линейку войдут лишь два смартфона - Huawei P40 и P40 Pro. Но, по свежим данным, эта флагманская серия будет насчитывать не менее трёх устройств, и одним из них окажется новый Huawei P40 Pro PE.

Huawei P40 Pro PE


Судя по всему, название Huawei P40 Pro PE расшифровывается, как «Premium Edition». По крайней мере, это логично, учитывая наличие у смартфона модуля с пятью тыльными камерами. Причём прямоугольный объектив этой системы явно использует перископную оптику с поддержкой 10-кратного оптического зума. А хорошо известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) считает, что тыльная панель аппарата выполнена из керамики.

О характеристиках Huawei P40 Pro PE пока ничего неизвестно. Но явная премиальность смартфона однозначно говорит об использовании в нём флагманского чипсета Kirin 990 5G с большим объёмом оперативной и встроенной памяти. Дисплей смартфона, как мы видим, имеет изогнутые края и оснащается двойной камерой, врезанной в его верхнюю левую часть.

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По словам Эвана Бласса новая флагманская линейка Huawei P40 будет представлена 26 марта.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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