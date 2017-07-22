Все предыдущие слухи о Huawei P40 говорили о том, что в эту линейку войдут лишь два смартфона - Huawei P40 и P40 Pro. Но, по свежим данным, эта флагманская серия будет насчитывать не менее трёх устройств, и одним из них окажется новый Huawei P40 Pro PE.
Судя по всему, название Huawei P40 Pro PE расшифровывается, как «Premium Edition». По крайней мере, это логично, учитывая наличие у смартфона модуля с пятью тыльными камерами. Причём прямоугольный объектив этой системы явно использует перископную оптику с поддержкой 10-кратного оптического зума. А хорошо известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) считает, что тыльная панель аппарата выполнена из керамики.
О характеристиках Huawei P40 Pro PE пока ничего неизвестно. Но явная премиальность смартфона однозначно говорит об использовании в нём флагманского чипсета Kirin 990 5G с большим объёмом оперативной и встроенной памяти. Дисплей смартфона, как мы видим, имеет изогнутые края и оснащается двойной камерой, врезанной в его верхнюю левую часть.
По словам Эвана Бласса новая флагманская линейка Huawei P40 будет представлена 26 марта.
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