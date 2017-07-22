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Контроллер Sony DualShock 5 может быть совместим с PS4

17 января 2020, 12:17


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На официальном сайте PlayStation France появилась страница, где представлено сравнение моделей игровой консоли PlayStation 4. В частности в списке значатся оригинальная PS4, PS4 Slim и PS4 Pro. В то время как большинство деталей уже давно известны, также указано, что будущий игровой контроллер DualShock 5 для PS5 будет совместим и с моделями PS4.

Контроллер Sony DS5 совместим с PS4


Стоит отметить, что последнее обновление на станице датируется 19 января 2017 года. А это задолго до того, как стало известно о будущей PlayStation 5. Но, как ни странно, страница сравнения PlayStation UK не упоминает совместимость с контроллером DS5. На самом деле, совместимость нового контроллера с текущими моделями консолей не является чем-то удивительным, поскольку DS4 также можно использовать с PS3. Кроме того, в последние месяцы несколько источников упоминали об обратной совместимости.

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Учитывая, что на сайте PlayStation UK не упоминается совместимость контроллера и консолей, а дата обновления информации на PlayStation France довольно старая, возможно здесь есть какая-то ошибка. Но, ещё раз отметим, что совместимость нового контроллера с версиями PS4 вполне допустима.



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