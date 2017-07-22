На официальном сайте PlayStation France появилась страница, где представлено сравнение моделей игровой консоли PlayStation 4. В частности в списке значатся оригинальная PS4, PS4 Slim и PS4 Pro. В то время как большинство деталей уже давно известны, также указано, что будущий игровой контроллер DualShock 5 для PS5 будет совместим и с моделями PS4.
Стоит отметить, что последнее обновление на станице датируется 19 января 2017 года. А это задолго до того, как стало известно о будущей PlayStation 5. Но, как ни странно, страница сравнения PlayStation UK не упоминает совместимость с контроллером DS5. На самом деле, совместимость нового контроллера с текущими моделями консолей не является чем-то удивительным, поскольку DS4 также можно использовать с PS3. Кроме того, в последние месяцы несколько источников упоминали об обратной совместимости.
Учитывая, что на сайте PlayStation UK не упоминается совместимость контроллера и консолей, а дата обновления информации на PlayStation France довольно старая, возможно здесь есть какая-то ошибка. Но, ещё раз отметим, что совместимость нового контроллера с версиями PS4 вполне допустима.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".