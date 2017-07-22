Ранее в сети появлялась информация о том, что Apple заинтересована в создании ноутбука MacBook с сенсорным дисплеем, но до сих пор этого не произошло. Однако на этот раз в сети появился патент, намекающий на подобный девайс.
Патент был подан в США и указан под общим названием «Взаимодействие между устройствами». Это, вероятно, новая функция для будущих поколений устройств в экосистеме Apple, которая включает в себя iPhone, iPad и Mac. В патенте компания описывает смартфон и дисплей ноутбука с соответствующими надписями.
В частности, речь идёт о дисплее с сенсорным управлением, а также в описании указано, что пользователь может выполнять различные функции и команды с помощью пальца. Ранее Крейг Федериги (Craig Federighi), старший вице-президент Apple, заявил, что компания решила не выпускать MacBook с сенсорным дисплеем.
Примечательно, что патент также рассказывает о новой кроссплатформенной функциональности. Как видно на рисунках, пользователь может использовать два или более устройства от Apple одновременно. Это позволит отображать содержимое одного гаджета на экране другого. А также это предоставит устройствам доступ к данным, находящимся на другом девайсе от Apple.
Тем не менее, в патенте также говорится, что технология всё ещё недостаточно интуитивная в текущем поколении, так как может потребовать много времени или оказаться неэффективной с точки зрения потребляемой энергии.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".