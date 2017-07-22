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Xiaomi сделает POCO отдельным брендом

17 января 2020, 15:10


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В прошлом году Xiaomi сделала Redmi отдельным брендом, и с тех пор он выпустил уже несколько смартфонов, а также расширила своё присутствие и на другие категории. Теперь китайский производитель смартфонов то же самое решил проделать с POCO.

POCO станет отдельным брендом


Учитывая, что сообщение поступило от управляющего директора Xiaomi India, Ману Кумара Джайна (Manu Kumar Jain), похоже, что бренд будет ориентирован только на индийский рынок, по крайней мере, в первое время. Такое заявление было опубликовано им в своём Twitter.




Бренд POCO завоевал довольно большую аудиторию поклонников после выпуска своего первого смартфона Pocophone F1 в августе 2018 года. Однако после Poco F1 бренд не выпустил ни одного смартфона. Было несколько сообщений и слухов о работе Xiaomi над следующим смартфоном Poco, но в результате всё утихло. Затем появились слухи о том, что компания закрывает подразделение Poco, поскольку она запустила линейку Redmi K20 в Индии, которая была размещена в том же сегменте, что и линейка Poco.

Объявление о том, что Poco станет независимым брендом, поступило через несколько дней после появления сообщений о скором выпуске смартфона Poco F2. Несколько дней назад в Интернете появилась заявка на регистрацию торговой марки Poco F2, а недавно на Geekbench появился новый смартфон Xioami под таким названием.

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Пока нет информации о том, что же за смартфон готовит нам компания. Но учитывая рост количества слухов и утечек, его анонс ожидается уже совсем скоро.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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