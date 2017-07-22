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Проблемы с поставками процессоров Intel сохранятся до конца 2020 года

17 января 2020, 15:55


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В свежем отчёте DigiTimes сообщается, что по прогнозам дефицит процессоров Intel сохранится до конца 2020 года. Это соответствует тому, что мы уже слышали ранее, к тому же у ресурса DigiTimes имеются хорошие источники.

Проблемы с поставками процессоров Intel сохранятся до конца 2020 года


Ранее Intel призналась, что оказалась между молотом и наковальней, а её генеральный директор, Боб Свон (Bob Swan), очень подробно рассказал о сложившейся ситуации. Это говорит о том, что AMD продолжит поглощать большую долю рынка поскольку OEM- и AIB-производители вынуждены переходить на комплектующие AMD, и хотя заводы Intel работают на максимальной мощности, тем не менее они не могут удовлетворить спрос.

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Единственное, к чему стремится компания на данный момент, это то, что задержка 10-нм техпроцесса не должна повлиять на развитие 7-нм техпроцесса, хотя и это может не вернуть лидерство Intel. Ожидается, что первые 7-нм продукты компания появятся в четвертом квартале 2021 года, а 5-нм решения выйдут во второй половине 2024 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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