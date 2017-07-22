17 января 2020 года Oppo подала заявку на патент в Государственное ведомство по интеллектуальной собственности Китая. В патенте представлен смартфон, отличительной особенностью которого является необычной модуль основной камеры, который выполнен в форме полукруга.
Глядя на изображения, такое решение выглядит действительно эстетично и даже напоминает форму месяца. Над дичками камеры заметен некий выступ, но в настоящее время неизвестно его назначение. Если смотреть слева направо, то первый датчик после LED-вспышки выглядит несколько больше следующих двух.
Среди прочего, вероятно смартфон получит безрамочный дисплей. Клавиши регулировки громкости разместятся на левой грани, а кнопка питания - на правой. В любом случае пока мало что известно о будущей новинке, и по-прежнему остаётся больше вопросов, чем ответов. Ранее в этом месяце в рамках выставки CES 2020 OnePlus представила исчезающий модуль задней камеры, таким образом, вероятно, Oppo решила предложить свою версию данной технологии.
Патент также раскрывает информацию о полупрозрачной области, которая, кажется, окружена светодиодами. Предполагается, что эта зона будет служить для отображения уведомлений или какой-либо уникальной анимации. Грядущей новинкой от Oppo может стать Oppo Find X2, который, как ожидается, появится в ближайшее время.
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