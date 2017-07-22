РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Oppo запатентовала смартфон с интересным дизайном основной камеры

17 января 2020, 16:45


Грандиозная скидка на смартфон Apple iPhone 11

17 января 2020 года Oppo подала заявку на патент в Государственное ведомство по интеллектуальной собственности Китая. В патенте представлен смартфон, отличительной особенностью которого является необычной модуль основной камеры, который выполнен в форме полукруга.

Oppo запатентовал смартфон с интересным дизайном основной камеры


Глядя на изображения, такое решение выглядит действительно эстетично и даже напоминает форму месяца. Над дичками камеры заметен некий выступ, но в настоящее время неизвестно его назначение. Если смотреть слева направо, то первый датчик после LED-вспышки выглядит несколько больше следующих двух.

Oppo запатентовал смартфон с интересным дизайном основной камеры


Среди прочего, вероятно смартфон получит безрамочный дисплей. Клавиши регулировки громкости разместятся на левой грани, а кнопка питания - на правой. В любом случае пока мало что известно о будущей новинке, и по-прежнему остаётся больше вопросов, чем ответов. Ранее в этом месяце в рамках выставки CES 2020 OnePlus представила исчезающий модуль задней камеры, таким образом, вероятно, Oppo решила предложить свою версию данной технологии.

Oppo запатентовал смартфон с интересным дизайном основной камеры


Монитор AOC Value Line 27V2Q(00/01) с хорошей скидкой


Патент также раскрывает информацию о полупрозрачной области, которая, кажется, окружена светодиодами. Предполагается, что эта зона будет служить для отображения уведомлений или какой-либо уникальной анимации. Грядущей новинкой от Oppo может стать Oppo Find X2, который, как ожидается, появится в ближайшее время.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

Читайте также:

  • Премиальный Huawei P40 Pro PE получит пять тыльных камер и керамический корпус
  • Смартфоны Google Pixel 4a и Pixel 4a XL уже в работе
  • Таинственный смартфон от Huawei появился в базе данных TENAA
  • Известны некоторые подробности о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip
  • Huawei P40 появился на качественном рендере: «дырявый» дисплей и двойная селфи-камера

    • предыдущая новость
    Проблемы с поставками процессоров Intel сохранятся до конца 2020 года

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшее на CES 2020: версия THG.ru Главные новости за неделю Обзор ноутбука HP OMEN 17 2019: достойная альтернатива десктопному геймингу Умный дом HIPER IoT: большой обзор большой экосистемы Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете
    Лучшее на CES 2020 Главные события 2019 года Обзор игрового ноутбука HP OMEN 17 Умный дом HIPER IoT Обзор смартфона Honor 20S
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 января, 2020

    Oppo запатентовала смартфон с интересным дизайном основной камеры

    Проблемы с поставками процессоров Intel сохранятся до конца 2020 года

    Xiaomi сделает POCO отдельным брендом

    Apple может работать над MacBook с сенсорным дисплеем

    В сети появился предположительно финальный дизайн консоли Sony PlayStation 5

    Контроллер Sony DualShock 5 может быть совместим с PS4

    Премиальный Huawei P40 Pro PE получит пять тыльных камер и керамический корпус

    Смартфоны Google Pixel 4a и Pixel 4a XL уже в работе

    AOC представила два новых 27-дюймовых монитора с отличными характеристиками

    16 января, 2020

    HP представила ноутбук-трансформер ProBook x360 435 G7 на базе процессора Ryzen 4000

    Видеокарты Radeon RX 5950 XT и RX 5800 XT замечены в базе данных ЕЭК

    Продукты Apple станут ещё умнее: компания покупает стартап в сфере ИИ за $200 млн

    Таинственный смартфон от Huawei появился в базе данных TENAA

    Intel снижает цены на свои самые дорогие процессоры Xeon Scalable

    Palit представила новые модели видеокарт GeForce RTX Super

    TSMC вынуждена переносить производство чипов в США

    MSI представила новые видеокарты Radeon RX 5600 XT с тактовой частотой до 1620 МГц

    D-Link представила новую линейку для построения высокопроизводительных Mesh Wi-Fi систем

    D-Link показала целый ряд облачных камер с ИИ для умного дома

    Известны некоторые подробности о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip

    ССЫЛКИ