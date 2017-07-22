Из непроверенной информации стало известно, что компания AMD еще до официального выхода видеокарты Radeon RX 5600 XT выпустила обновление BIOS, что увеличило её производительность. По слухам на такой шаг AMD подтолкнуло снижение цены на видеокарту Nvidia GeForce RTX 2060 до $299 (18 400 рублей), которая является основным конкурентом их новинки.
Если изначально данная информация воспринималась в качестве слуха, то позже Sapphire внесла изменения в спецификацию версии видеокарты RX 5600 XT Pulse, что подтвердило слухи, появившиеся в сети. Стоит отметить, что тактовая частота новинки увеличилась с 1375 МГц до 1560 МГц, кроме того TDP видеокарты увеличился со 150 до 160, что косвенно указывает на увеличение ее мощности. Такие изменения, внесенные в последний момент, могут значительно изменить показатели производительности видеокарты RX 5600 XT Pulse, что позволит сделать ее более конкурентоспособной в сравнении с GeForce RTX 2060.
На данный момент OEM-производители видеокарт не внесли изменения в свои продукты на базе RX 5600 XT Pulse, однако можно предположить, что это произойдет в ближайшее время. В настоящее время разница в цене между новинкой от AMD и ее конкурентом от Nvidia составляет $20 (1 200 рублей), отличие видеокарт в их производительности можно будет оценить после официального выхода RX 5600 XT Pulse.
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