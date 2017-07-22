РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AMD обновила спецификации видеокарты Radeon RX 5600 XT за 4 дня до её официального выхода

17 января 2020, 20:42


Монитор AOC Value Line 27V2Q(00/01) с хорошей скидкой

Из непроверенной информации стало известно, что компания AMD еще до официального выхода видеокарты Radeon RX 5600 XT выпустила обновление BIOS, что увеличило её производительность. По слухам на такой шаг AMD подтолкнуло снижение цены на видеокарту Nvidia GeForce RTX 2060 до $299 (18 400 рублей), которая является основным конкурентом их новинки.

AMD обновила спецификации видеокарты Radeon RX 5600 XT за 4 дня до ее официального выхода


Если изначально данная информация воспринималась в качестве слуха, то позже Sapphire внесла изменения в спецификацию версии видеокарты RX 5600 XT Pulse, что подтвердило слухи, появившиеся в сети. Стоит отметить, что тактовая частота новинки увеличилась с 1375 МГц до 1560 МГц, кроме того TDP видеокарты увеличился со 150 до 160, что косвенно указывает на увеличение ее мощности. Такие изменения, внесенные в последний момент, могут значительно изменить показатели производительности видеокарты RX 5600 XT Pulse, что позволит сделать ее более конкурентоспособной в сравнении с GeForce RTX 2060.

Грандиозная скидка на смартфон Apple iPhone 11


На данный момент OEM-производители видеокарт не внесли изменения в свои продукты на базе RX 5600 XT Pulse, однако можно предположить, что это произойдет в ближайшее время. В настоящее время разница в цене между новинкой от AMD и ее конкурентом от Nvidia составляет $20 (1 200 рублей), отличие видеокарт в их производительности можно будет оценить после официального выхода RX 5600 XT Pulse.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Видеокарты Radeon RX 5950 XT и RX 5800 XT замечены в базе данных ЕЭК
  • Palit представила новые модели видеокарт GeForce RTX Super
  • MSI представила новые видеокарты Radeon RX 5600 XT с тактовой частотой до 1620 МГц
  • Sapphire представила видеокарту Radeon RX 5600 XT Pulse
  • Загадочная видеокарта AMD Radeon обошла RTX 2080 Ti в OpenVR

    • следующая новость
    Huawei планирует сделать 5G доступнее к 4-ому кварталу 2020 г

    предыдущая новость
    Oppo запатентовала смартфон с интересным дизайном основной камеры

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшее на CES 2020: версия THG.ru Главные новости за неделю Обзор ноутбука HP OMEN 17 2019: достойная альтернатива десктопному геймингу Умный дом HIPER IoT: большой обзор большой экосистемы Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете
    Лучшее на CES 2020 Главные события 2019 года Обзор игрового ноутбука HP OMEN 17 Умный дом HIPER IoT Обзор смартфона Honor 20S
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 января, 2020

    Huawei планирует сделать 5G доступнее к 4-ому кварталу 2020 г

    17 января, 2020

    AMD обновила спецификации видеокарты Radeon RX 5600 XT за 4 дня до её официального выхода

    Oppo запатентовала смартфон с интересным дизайном основной камеры

    Проблемы с поставками процессоров Intel сохранятся до конца 2020 года

    Xiaomi сделает POCO отдельным брендом

    Apple может работать над MacBook с сенсорным дисплеем

    В сети появился предположительно финальный дизайн консоли Sony PlayStation 5

    Контроллер Sony DualShock 5 может быть совместим с PS4

    Премиальный Huawei P40 Pro PE получит пять тыльных камер и керамический корпус

    Смартфоны Google Pixel 4a и Pixel 4a XL уже в работе

    AOC представила два новых 27-дюймовых монитора с отличными характеристиками

    16 января, 2020

    HP представила ноутбук-трансформер ProBook x360 435 G7 на базе процессора Ryzen 4000

    Видеокарты Radeon RX 5950 XT и RX 5800 XT замечены в базе данных ЕЭК

    Продукты Apple станут ещё умнее: компания покупает стартап в сфере ИИ за $200 млн

    Таинственный смартфон от Huawei появился в базе данных TENAA

    Intel снижает цены на свои самые дорогие процессоры Xeon Scalable

    Palit представила новые модели видеокарт GeForce RTX Super

    TSMC вынуждена переносить производство чипов в США

    MSI представила новые видеокарты Radeon RX 5600 XT с тактовой частотой до 1620 МГц

    D-Link представила новую линейку для построения высокопроизводительных Mesh Wi-Fi систем

    ССЫЛКИ