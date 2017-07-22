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Huawei планирует сделать 5G доступнее к 4-ому кварталу 2020 г

18 января 2020, 10:42


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Уже этой осенью 5G смартфоны Huawei станут доступны для любого пользователя. Их стоимость будет в районе 150 долларов США. Минус новости в том, что 5G для потребительских целей все еще находится в зачаточном состоянии и доступен только в нескольких регионах. Тем не менее, если технология 5G будет развиваться с той же скоростью, до уже через пару лет она станет вполне доступной рядовому обывателю.

Huawei планирует сделать 5G доступнее к 4-ому кварталу 2020 г


Huawei наряду с другими китайскими производителями оборудования, такими как Xiaomi, Oppo, Vivo и им подобные, потратили лучшую половину этого десятилетия на выпуск доступных смартфонов в регионах, где средняя потребительская емкость составляет от 100 до 200 долларов. Индийский рынок, в частности, является ярким примером того, чего могут достичь недорогие смартфоны в сочетании с широкой доступностью 4G. Но кто знает, может 5G смартфоны за 150 долларов - это уже доступная реальность?

Весь секрет кроется в том, что Все, что вам действительно нужно, чтобы сделать доступный смартфон 5G - это совместимый SoC. О флагманских чипах высокого класса, таких как Qualcomm Snapdragon 855 и 865, не может быть и речи, поэтому компаниям приходится искать другие решения. Huawei разрабатывает свои собственные процессоры, что дает больший контроль над тем, как взаимодействуют ее «железо» и софт. Компания всегда может поставить модем 5G поверх нового или существующего чипа Kirin и прекратить его использование. В то же время чипсеты MediaTek Dimensity 1000 и Dimensity 800 series идеально подходят для недорогих и средних смартфонов, требующих подключения 5G, также мы можем увидеть в качестве доступного решения чипсет Qualcomm Snapdragon 765.

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Это также может послужить отличной возможностью для Huawei провести тестирование своей собственной операционной системы Harmony. Заставить пользователей переключиться на совершенно новую платформу довольно сложно. Huawei всегда может продать 5G-готовые устройства Harmony OS за бесценок, чтобы получить новых пользователей на борту.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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