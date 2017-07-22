Уже этой осенью 5G смартфоны Huawei станут доступны для любого пользователя. Их стоимость будет в районе 150 долларов США. Минус новости в том, что 5G для потребительских целей все еще находится в зачаточном состоянии и доступен только в нескольких регионах. Тем не менее, если технология 5G будет развиваться с той же скоростью, до уже через пару лет она станет вполне доступной рядовому обывателю.
Huawei наряду с другими китайскими производителями оборудования, такими как Xiaomi, Oppo, Vivo и им подобные, потратили лучшую половину этого десятилетия на выпуск доступных смартфонов в регионах, где средняя потребительская емкость составляет от 100 до 200 долларов. Индийский рынок, в частности, является ярким примером того, чего могут достичь недорогие смартфоны в сочетании с широкой доступностью 4G. Но кто знает, может 5G смартфоны за 150 долларов - это уже доступная реальность?
Весь секрет кроется в том, что Все, что вам действительно нужно, чтобы сделать доступный смартфон 5G - это совместимый SoC. О флагманских чипах высокого класса, таких как Qualcomm Snapdragon 855 и 865, не может быть и речи, поэтому компаниям приходится искать другие решения. Huawei разрабатывает свои собственные процессоры, что дает больший контроль над тем, как взаимодействуют ее «железо» и софт. Компания всегда может поставить модем 5G поверх нового или существующего чипа Kirin и прекратить его использование. В то же время чипсеты MediaTek Dimensity 1000 и Dimensity 800 series идеально подходят для недорогих и средних смартфонов, требующих подключения 5G, также мы можем увидеть в качестве доступного решения чипсет Qualcomm Snapdragon 765.
Это также может послужить отличной возможностью для Huawei провести тестирование своей собственной операционной системы Harmony. Заставить пользователей переключиться на совершенно новую платформу довольно сложно. Huawei всегда может продать 5G-готовые устройства Harmony OS за бесценок, чтобы получить новых пользователей на борту.
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