Xiaomi пока официально не подтвердила дату анонса смартфонов серии Mi 10. По слухам это произойдёт в начале февраля, а рендер, который появился на прошлой неделе, указывает на 11 февраля. На этот раз в сеть утекли «живые» фото смартфона Mi 10 Pro 5G.
Прежде всего, Xiaomi Mi 10 Pro 5G получит «дырявый» дисплей с отверстием для фронтальной камеры, расположенным в левом верхнем углу, и встроенным сканером отпечатков пальцев. А также видно, что дисплей является изогнутым справой и левой сторон.
Кроме того, на фото имеется надпись «Mi 10 Pro 5G 108MP Quad Camera», что указывает на четверную камеру с 108 Мп датчиком. На этикетке устройства имеется номер модели M2001J1C. Это тот же номер, который был замечен в 3C наряду с зарядным устройством на 65 Вт. Также Xiaomi Mi 10 Pro 5G будет оснащён слотом для SIM-карты, портом USB-C, микрофоном и динамиком. Клавиши регулировки громкости и кнопка питания находятся на правой грани. Ещё одно фото подтверждает поддержку 65 Вт быстрой зарядки.
Инсайдер, который поделился данными фото, отмечает, что продажи смартфонов серии Xiaomi Mi 10 могут стартовать 14 февраля.
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