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Xiaomi Mi 10 Pro 5G появился на «живых» фото: 108 Мп камера и «дырявый» дисплей

20 января 2020, 09:02


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Xiaomi пока официально не подтвердила дату анонса смартфонов серии Mi 10. По слухам это произойдёт в начале февраля, а рендер, который появился на прошлой неделе, указывает на 11 февраля. На этот раз в сеть утекли «живые» фото смартфона Mi 10 Pro 5G.

Живые фото смартфона Xiaomi Mi 10 Pro 5G


Прежде всего, Xiaomi Mi 10 Pro 5G получит «дырявый» дисплей с отверстием для фронтальной камеры, расположенным в левом верхнем углу, и встроенным сканером отпечатков пальцев. А также видно, что дисплей является изогнутым справой и левой сторон.

Живые фото смартфона Xiaomi Mi 10 Pro 5G


Кроме того, на фото имеется надпись «Mi 10 Pro 5G 108MP Quad Camera», что указывает на четверную камеру с 108 Мп датчиком. На этикетке устройства имеется номер модели M2001J1C. Это тот же номер, который был замечен в 3C наряду с зарядным устройством на 65 Вт. Также Xiaomi Mi 10 Pro 5G будет оснащён слотом для SIM-карты, портом USB-C, микрофоном и динамиком. Клавиши регулировки громкости и кнопка питания находятся на правой грани. Ещё одно фото подтверждает поддержку 65 Вт быстрой зарядки.

Живые фото смартфона Xiaomi Mi 10 Pro 5G


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Инсайдер, который поделился данными фото, отмечает, что продажи смартфонов серии Xiaomi Mi 10 могут стартовать 14 февраля.

Живые фото смартфона Xiaomi Mi 10 Pro 5G


Живые фото смартфона Xiaomi Mi 10 Pro 5G


Живые фото смартфона Xiaomi Mi 10 Pro 5G




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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