Мы уже знаем, что новое поколение мини-ПК NUC от Intel, известное под названием Phantom Canyon, будет построено на процессорах Tiger Lake в связке с графикой Xe. А теперь в сети были замечены достаточно подробные характеристики пока не выпущенных новинок.
По словам источников, в линейку Phantom Canyon войдут два мини-ПК NUC - Phantom Canyon NUC 11 Extreme и Phantom Canyon NUC 11 Performance. Они будут отличаться друг от друга как своим дизайном, так и конфигурацией. При этом последняя модель будет ориентирована на простых пользователей, а NUC 11 Extreme окажется предназначен для энтузиастов, желающих получить лучшую производительность в компактном форм-факторе.
Phantom Canyon NUC 11 Extreme окажется построен на 28-Вт процессоре Intel Tiger Lake-U (Core i7 или Core i5) с интегрированной графикой Xe и дискретной графикой в качестве опции. Характеристики последней пока неизвестны, но уточняется, что здесь предусмотрено 6 или 8 Гбайт видеопамяти. Мини-ПК поддерживает до 64 Гбайт ОЗУ DDR4-3200, имеет два слота M.2 (22x80/110 и 22x80) и порт PCIe x4 Gen 3 NVMe. Новинка получит футуристичный дизайн со светящимся черепом.
В свою очередь, Phantom Canyon NUC 11 Performance также использует 28-Вт процессоры Tiger Lake-U, но уже в вариантах Core i3, Core i5 или Core i7. Возможности мини-ПК ограничены интегрированной графикой Xe. Никакой опции с дискретной видеокартой не предусмотрено.