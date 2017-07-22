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Графические процессоры Intel DG2 будут произведены TSMC с применением 7-нм техпроцесса

20 января 2020, 11:15


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Сообщается, что новый графический процессор Intel DG2 будет изготовлен с применением 7-нм техпроцесса. В то время как компания уже представила Xe DG1 и Xe HPC Ponte Vecchio, нахватает лишь высокопроизводительного варианта, известного как DG2.

Intel DG2 будут произведены TSMC по 7-нм техпроцессу


В сети уже не первый раз появляется информация о DG2, но по-прежнему не было никаких подробностей, кроме указания на использование микроархитектуры Xe HP вместо Xe LP, которая более характерна для DG1.

Возвращая к новой информации, AdoredTV сообщает, что Intel представит свой графический процессор DG2 в 2022 году. Как уже отмечалось, DG2 будет изготовлен с применением 7-нм техпроцесса, но что самое интересное, займётся производством компания TSMC. Таким образом Intel планирует сократить убытки и потери, с которыми столкнулась ранее.

Ещё одной интересной деталью является то, что DG2 будет основан на микроархитектуре Xe 2-го поколения. А учитывая, что запуск состоится в 2022 году, новый графический процессор компании составит конкуренцию версиям от Nvidia и AMD, которые стремятся использовать более продвинутые технологии TSMC. Вполне вероятно, что разработка графического процессора DG2 всё ещё не завершена, так как поставки DG1 начнутся в этом квартале с запуском в конце года.

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Стоит отметить, что данный слух говорит о многом, но пока ничего не подтверждает. Intel готовится представить больше подробностей о графической архитектуры Xe на GDC 2020 в марте, поэтому, вероятно, скоро появится более детальная информация.



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