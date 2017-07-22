На российском рынке начались продажи нового флагманского портативного ЦАП-усилителя FiiO BTR5, обеспечивающего HiRes звук при проводном подключении к любому плееру, смартфону или компьютеру.
FiiO BTR5 поддерживает асинхронное декодирование звука USB Audio Class 2, а при подключении как USB-ЦАП через разъём USB Type-C BTR5 может декодировать частоту дискретизации до 384 кГц и нативное DSD256. Вместе с тем, новинка может работать как беспроводной ресивер по Bluetooth последней версии, позволяя воспроизводить аудио в автомобиле и сделать любые наушники беспроводными.
ЦАП-усилитель оснащается OLED-дисплеем, имеет балансный и несимметричный выходы и комплектуется аккумулятором ёмкостью 550 мАч, предлагающим 9 часов работы усилителя (3,5 мм выход с использованием кодека AAC). Для полной зарядки батареи усилителя требуется 1,5 часа.
FiiO BTR5 уже доступен в России по рекомендованной розничной цене 9 290 рублей.
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