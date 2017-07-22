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Флагманский портативный ЦАП-усилитель FiiO BTR5 появился в России

20 января 2020, 12:17


Потрясающая скидка на смартфон Xiaomi Mi 9T Pro

На российском рынке начались продажи нового флагманского портативного ЦАП-усилителя FiiO BTR5, обеспечивающего HiRes звук при проводном подключении к любому плееру, смартфону или компьютеру.

Флагманский портативный ЦАП-усилитель FiiO BTR5


FiiO BTR5 поддерживает асинхронное декодирование звука USB Audio Class 2, а при подключении как USB-ЦАП через разъём USB Type-C BTR5 может декодировать частоту дискретизации до 384 кГц и нативное DSD256. Вместе с тем, новинка может работать как беспроводной ресивер по Bluetooth последней версии, позволяя воспроизводить аудио в автомобиле и сделать любые наушники беспроводными.

Флагманский портативный ЦАП-усилитель FiiO BTR5


ЦАП-усилитель оснащается OLED-дисплеем, имеет балансный и несимметричный выходы и комплектуется аккумулятором ёмкостью 550 мАч, предлагающим 9 часов работы усилителя (3,5 мм выход с использованием кодека AAC). Для полной зарядки батареи усилителя требуется 1,5 часа.

Флагманский портативный ЦАП-усилитель FiiO BTR5


FiiO BTR5 уже доступен в России по рекомендованной розничной цене 9 290 рублей.

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Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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