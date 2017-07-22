Хотя может показаться, что только вчера вышли процессоры Ryzen 3000 на базе архитектуры Zen 2, в сети появляются чёткие указания на то, что Zen 3 уже в пути. Очевидно, что AMD делает всё возможное, чтобы осуществлять ежегодное обновление своей линейки процессоров. На этот раз в Linux был обнаружен микрокод Zen 3.
Так, новые процессоры с архитектурой Zen 3 фигурируют под названием Family 19h. Сообщается, что первыми процессорами с Zen 3 станут серверные процессоры EPYC поколения Milan. Также они будут изготовлены с применением усовершенствованного 7-нм техпроцесса и использованием литографии со сверхжёстким ультрафиолетом.
Но это не единственная информация о Zen 3, которую удалось узнать. Ещё в октябре AMD случайно представила видео с серией слайдов о семействе процессоров, основанных на архитектуре Zen 3. А Лиза Су (Lisa Su) в своём недавнем интервью сообщила: «Возможно, некоторые заинтересованы в Zen 3, и я могу сказать, что Zen 3 работает очень хорошо, мы очень рады этому. Польше подробностей появится к концу 2020 года».
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".