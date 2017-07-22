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Представлен объектив Voigtlander Nokton 21mm f/1.4 Aspherical VM

20 января 2020, 14:20


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Компания Voigtlander представила новый широкоугольный объектив Voigtlander Nokton 21mm f/1.4 Aspherical VM. Новинка обладает ручной автофокусировкой и предназначена для камер с креплением Leica M-mount.

Анонс объектива Voigtlander Nokton 21mm f/1.4 Aspherical VM


Так, Voigtlander Nokton 21mm f/1.4 Aspherical VM обеспечивает фокусное расстояние 21 мм. Минимальная и максимальная диафрагма равны f/16 и f/1,4 соответственно. Конструкция объектива включает в себя 13 элементов в 11 группах и 12 лепестков диафрагмы. Угол обзора достигает 90,3 градусов.

Анонс объектива Voigtlander Nokton 21mm f/1.4 Aspherical VM


Минимальное фокусное расстояние равно 0,5 м. Искажение было устранено благодаря использованию асферической линзы, а хроматическая аберрация устраняется с помощью стекла с частичной дисперсией. Посадочный диаметр фильтра равен 62 мм. Диаметр, длинна и масса самого объектива достигают 69,5 мм, 69,7 мм и 480 г соответственно.

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Обойдётся объектив Voigtlander Nokton 21mm f/1.4 Aspherical VM в $1 300 (80 000 руб).



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