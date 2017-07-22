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Анонс Transcend JetFlash 910: быстрый и долговечный USB флэш-накопитель

20 января 2020, 15:10


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Компания Transcend представила новый компактный, долговечный и высокопроизводительный флэш-накопитель с интерфейсом USB -- JetFlash 910.

Анонс Transcend JetFlash 910


Transcend JetFlash 910 построен на памяти 3D TLC NAND и использует интерфейс USB 3.1 Gen 1, обеспечивающий скорость чтения / записи до 420 / 400 Мбайт/с. Флэш-накопитель выпускается в вариантах объёмом до 256 Гбайт и позиционируется в качестве идеального решения для хранения и быстрого копирования видеозаписей в формате 4K и фотографий высокого разрешения.

При всём этом новинка заключена в устойчивый к механическому износу металлический корпус и отличается повышенной долговечностью, выдерживая до 3 000 циклов записи/стирания, что соответствует показателям памяти типа MLC NAND. И в компании отмечают, что отличные показатели долговечности позволяют использовать JetFlash 910 в системах видеонаблюдения, видеорегистраторах и других сферах с высокой интенсивностью операций записи.

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Transcend JetFlash 910 выпускается в вариантах объёмом 128 и 256 Гбайт и предлагается с 5-летней ограниченной гарантией производителя.



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