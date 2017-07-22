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Известен возможный дизайн складного смартфона Samsung Galaxy Z

20 января 2020, 15:55


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В прошлом году в октябре TLC представила прототип складного смартфона, который имеет два шарнира и складывается в форме гармошки. В сложенном состоянии он принимает форму обычно смартфона, а в разложенном может использоваться как планшет с диагональю дисплея около 10 дюймов. Согласно последней утечке, похоже, что Samsung работает над подобным девайсом, который на данный момент известен как Galaxy Z.

Возможный дизайн складного смартфона Samsung Galaxy Z


Точное название нового складного смартфона компании пока неизвестно. Судя по фото, смартфон действительно будет складываться в три раза, напоминая гармошку. Получается, что, подобно прототипу TLC, Galaxy Z будет оснащён двумя шарнирами, которые и позволят смартфону сгибаться таким образом.

Возможный дизайн складного смартфона Samsung Galaxy Z


Возможный дизайн складного смартфона Samsung Galaxy Z


Говоря о прототипе TLC, смартфон имел четверную заднюю камеру, а в разложенном состоянии предлагал пользователю невероятно большой дисплей. Но, одним из недостатков такой складной конструкции является то, что в сложенном состоянии смартфон становится довольно толстым. Пока неизвестно, каким окажется вариант от Samsung. Возможно, компании удастся решить эту проблему.

Возможный дизайн складного смартфона Samsung Galaxy Z


Возможный дизайн складного смартфона Samsung Galaxy Z


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На данный момент дата выхода складного Samsung Galaxy Z не называется, но, вероятно, это произойдёт во второй половине 2020 года. А пока 11 февраля компания готовится представить свои флагманы серии Galaxy S20 и складной Galaxy Z Flip.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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