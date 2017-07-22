В прошлом году в октябре TLC представила прототип складного смартфона, который имеет два шарнира и складывается в форме гармошки. В сложенном состоянии он принимает форму обычно смартфона, а в разложенном может использоваться как планшет с диагональю дисплея около 10 дюймов. Согласно последней утечке, похоже, что Samsung работает над подобным девайсом, который на данный момент известен как Galaxy Z.
Точное название нового складного смартфона компании пока неизвестно. Судя по фото, смартфон действительно будет складываться в три раза, напоминая гармошку. Получается, что, подобно прототипу TLC, Galaxy Z будет оснащён двумя шарнирами, которые и позволят смартфону сгибаться таким образом.
Говоря о прототипе TLC, смартфон имел четверную заднюю камеру, а в разложенном состоянии предлагал пользователю невероятно большой дисплей. Но, одним из недостатков такой складной конструкции является то, что в сложенном состоянии смартфон становится довольно толстым. Пока неизвестно, каким окажется вариант от Samsung. Возможно, компании удастся решить эту проблему.
На данный момент дата выхода складного Samsung Galaxy Z не называется, но, вероятно, это произойдёт во второй половине 2020 года. А пока 11 февраля компания готовится представить свои флагманы серии Galaxy S20 и складной Galaxy Z Flip.
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