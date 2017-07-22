Один из пользователей Twitter поделился информацией о двух видеокартах с архитектурой: Ampere GA103 и GA104. Первой, вероятно, станет более мощная версия RTX 3080, а вторая относится к RTX 3070.
Затем источник MyDrivers также поделился информацией о видеокартах Nvidia GeForce RTX 3080 и RTX 3070, но стоит отметить, что он никак не связан с прежней утечкой. Вероятно, в этот раз причиной утечки послужил другой источник. В любом случае, появились некоторые данные о будущих новинках.
Так, по слухам, GA103 получит 60 вычислительных блоков, 3480 ядер CUDA, тогда как данный показатель у GA104 будет равен 48 и 3027 ядер CUDA. Кроме того, получается, что RTX 3080 получит графический процессор GA103, а GA104 будет использоваться для 3070. Это тот же подход, что и у оригинальной серии Turing, где RTX 2080 получила процессор TU104, а 2070 была основана на TU106. В утечке упоминается и 10 Гбайт/20 Гбайт памяти на 3080-битной шине для RTX 3080.
Больше подробностей ожидается на выставке GTC 2020, которая состоится 22 марта.
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