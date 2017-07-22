Согласно отчёту Nikkei, Япония уже начала строить планы по освоению 6G-сетей, которые окажутся в 10 раз быстрее 5G. Произойти это должно к 2023 году. В докладе утверждается, что Китай, Южная Корея и Финляндия также начали исследования, разработки и инвестиции в данном сегменте, но Япония на удивление медлила с внедрением 5G и, похоже, надеется наверстать упущенное с 6G.
Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии в январе создаст исследовательское общество под председательством Токийского университета Гошинджин и под непосредственным руководством министра Такао Санаэ (Takao Sanae). Соответствующие представители NTT и Toshiba также будут приглашены обсудить цели развития 6G.
Страна инвестирует $2,03 млрд в исследования и разработки 6G. Как уже было отмечено, с 6G скорость вырастёт в 10 раз, по сравнению с 5G, но звучит это откровенно нелепо. Неиспользуемые высокочастотные волны будут использоваться в сети 6G.
Другие страны также начали действовать. В ноябре 2019 года правительство Китая объявило о создании двух научно-исследовательских учреждений 6G. Финские университеты и государственные учреждения также запустили подобные проекты. В Южной Корее Samsung Electronics и LG Electronics создали исследовательские центры в 2019 году.
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