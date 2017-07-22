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Xiaomi Pocophone F2 Lite: «живые» фото и характеристики смартфона

20 января 2020, 17:45


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После многочисленных утечек о Pocophone F2 кажется, что это не единственное устройство, которое компания представит в 2020 году. В частности, на этот раз в сети появились «живые» фото и характеристики версии Lite.

Живые фото и характеристики Xiaomi Pocophone F2 Lite


К сожалению, на фото представлена только фронтальная поверхность Pocophone F2 Lite. В целом, ничего необычно. Новинка получит дисплей с каплевидной монобровью и узкими рамками. Довольно много смартфонов, присутствующих на данный момент на рынке, имеют такой дизайн.

Живые фото и характеристики Xiaomi Pocophone F2 Lite


На одном из фото можно заметить название устройства POCO F2 Lite. Также стоит отметить, что он присоединится к устройствам среднего уровня. До сих пор у компаний был выпущен только один смартфон, Pocophone F1, который является премиальным. Ещё одна интересная деталь, которая позволяет думать, что это не ложная утечка, заключается в том, что появится версия MIUI для POCO.

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Говоря о характеристиках, Pocophone F2 Lite получит чипсет Qualcomm Snapdragon 765, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и 48 Мп камеру. За его работу будет отвечать Android 10, а стоимость будет заметно ниже, чем у Pocophone F1 после запуска.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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