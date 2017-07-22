После многочисленных утечек о Pocophone F2 кажется, что это не единственное устройство, которое компания представит в 2020 году. В частности, на этот раз в сети появились «живые» фото и характеристики версии Lite.
К сожалению, на фото представлена только фронтальная поверхность Pocophone F2 Lite. В целом, ничего необычно. Новинка получит дисплей с каплевидной монобровью и узкими рамками. Довольно много смартфонов, присутствующих на данный момент на рынке, имеют такой дизайн.
На одном из фото можно заметить название устройства POCO F2 Lite. Также стоит отметить, что он присоединится к устройствам среднего уровня. До сих пор у компаний был выпущен только один смартфон, Pocophone F1, который является премиальным. Ещё одна интересная деталь, которая позволяет думать, что это не ложная утечка, заключается в том, что появится версия MIUI для POCO.
Говоря о характеристиках, Pocophone F2 Lite получит чипсет Qualcomm Snapdragon 765, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и 48 Мп камеру. За его работу будет отвечать Android 10, а стоимость будет заметно ниже, чем у Pocophone F1 после запуска.
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