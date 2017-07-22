Samsung представил новый смартфон Galaxy S20 Ultra. Лидер рынка смартфонов Samsung опубликовала фотографии нового Galaxy S20 Ultra.
Многие источники подтверждают, что компания в очередной раз представит три флагмана, где Galaxy S20 будет "базовым" вариантом, а Galaxy S20 Ultra будет специфицированной моделью.
В интернете появились фотографии, где можно увидеть Galaxy S20 Ultra с функциями камеры со 100-кратным зумом. Galaxy S20 и S20+ будут оснащены 64 MP объективом телефото,в то время как Galaxy S20 ультра порадует камерой 48 MP. Несмотря на меньшее количество мегапикселей, последний будет более мощным, так как это объектив перископа, способный обеспечить до 10-кратного оптического зума. Galaxy S20 Ultra также получит немного лучшую камеру для селфи.
Все три устройства будут оснащены панелью WQHD+ с частотой 120 Гц при записи видео. Но при этом режим 120 Гц, как сообщается, не будет работать при разрешении WQHD+. Есть запись 4K 60 fps, и на этот раз она тоже на фронтальной камере. Однако вам все равно придется иметь дело с несколькими файловыми папками, разбросанными по галерее вашего устройства. Android по-прежнему запрещает создание файлов размером более 4 ГБ, и это ограничение будет действовать по крайней мере до Android 11.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".