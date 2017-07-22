Известно, что анонс второго складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip состоится 11 февраля, наряду с флагманами серии Galaxy S20. Дизайн смартфона уже известен. А на этот раз инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) в своём Twitter поделился ключевыми характеристиками будущей новинки.
Так, Galaxy Z Flip будет оснащён 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем. Судя по рендерам, это будет дисплей Infinity-O с отверстием в центральной верхней части для 10 Мп фронтальной камеры.
На задней панели разместится двойная камера с основным 12 Мп датчиком, хотя ранее предполагалось, что его разрешение составит 108 Мп. За работу устройства будет отвечать Android 10 с фирменной прошивкой One UI 2.1. Объём флэш-памяти составит 256 Гбайт, а ёмкость батареи - 3300 мАч или 3500 мАч.
Согласно прежним слухам, в Galaxy Z Flip получит чипсет Snapdragon 855 и 1-дюймовый внешний дисплей для вывода уведомлений. Также упоминалось о поддержке 15 Вт быстрой зарядке. Появится Galaxy Z Flip в чёрном и темно-фиолетовом цветах. Последний придаст устройству довольно привлекательный внешний вид. Также сообщалось о синем, красном и розовом цветах.
Кроме того, недавно стало известно, что цена на Samsung Galaxy Z Flip составит в районе $860 (53 000 руб) и $1300 (80 000 руб). Напомним, что вчера мы писали о ещё одном складном смартфоне компании, который будет складываться в форме гармошки, хотя его характеристики пока остаются неизвестны.
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