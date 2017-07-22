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Ключевые характеристики складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip

21 января 2020, 09:02


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Известно, что анонс второго складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip состоится 11 февраля, наряду с флагманами серии Galaxy S20. Дизайн смартфона уже известен. А на этот раз инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) в своём Twitter поделился ключевыми характеристиками будущей новинки.

Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Flip


Так, Galaxy Z Flip будет оснащён 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем. Судя по рендерам, это будет дисплей Infinity-O с отверстием в центральной верхней части для 10 Мп фронтальной камеры.

На задней панели разместится двойная камера с основным 12 Мп датчиком, хотя ранее предполагалось, что его разрешение составит 108 Мп. За работу устройства будет отвечать Android 10 с фирменной прошивкой One UI 2.1. Объём флэш-памяти составит 256 Гбайт, а ёмкость батареи - 3300 мАч или 3500 мАч.

Согласно прежним слухам, в Galaxy Z Flip получит чипсет Snapdragon 855 и 1-дюймовый внешний дисплей для вывода уведомлений. Также упоминалось о поддержке 15 Вт быстрой зарядке. Появится Galaxy Z Flip в чёрном и темно-фиолетовом цветах. Последний придаст устройству довольно привлекательный внешний вид. Также сообщалось о синем, красном и розовом цветах.

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Кроме того, недавно стало известно, что цена на Samsung Galaxy Z Flip составит в районе $860 (53 000 руб) и $1300 (80 000 руб). Напомним, что вчера мы писали о ещё одном складном смартфоне компании, который будет складываться в форме гармошки, хотя его характеристики пока остаются неизвестны.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Honor 20S. К нам в редакцию прибыл любопытный смартфон бренда Honor. Внешне Honor 20S -- практически полная копия Huawei P30 Lite, но начинка гаджетов заметно отличается. Honor 20S вышел позже. Это смартфон среднебюджетной линейки, который интересен в первую очередь своим уникальным сочетанием характеристик. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Honor 20S: неплохие камеры и NFC в среднем бюджете".

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